“Bir hayalin peşinden bilimin ışığında koşmalıyız”

Muhabir: Sonay Demirpençe

Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Meraklı diyeceğim ama beni tanıyanlar genellikle patavatsız ya da gerektiğinden fazla dürüst diyebilir.

Şu an yaptığım işi yapmasaydım... Yaratıcı bir lokantada aşçı ya da herpetolog olup zehirli yılanları araştırmak isterdim.

Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Doktora araştırmalarıma başlayacağım için şu an araştırma konum olan yeni nesil kanser ilaçları, antikorlar, proteinler, yapay zekâ ve yeni bir sürece girmenin getirdiği heyecan ve korku.

Kayıtsız kalamadığım şey… Kurumlarda Sistemsizlik ve İnsanların Hakkının Yenmesi

En büyük pişmanlığım… Akademik ve profesyonel hayatımda daha bilinçli ve proaktif olmayıp kazanabileceğim deneyimleri kaçırmak ve kod yazmaya gerekli ciddiyeti verip öğrenmemek.

En büyük sevincim… Çocukken şnorkelle yüzerken denizde ilk kez Caretta caretta gördüğüm an.

Hayatımın dönüm noktası… 2013, elektro gitar çalmaya başladığım gün. Bana dünyayı ve duygularımı bambaşka bir şekilde anlamamda vesile olan bir araç ve hayatımın vazgeçilmezidir.

Beni en çok etkileyen yazar… Viktor Frankl

Başucumdaki kitap... Milliyetçilik Kıskacında Kıbrıs – Niyazi Kızılyürek

En keyif aldığım müzik.. Mor ve Ötesi – Bir Derdim Var

En son izlediğim film… X-Men: Days of Future Past, basit bir süper kahraman filmi değildir. X-Men çizgi romanları ve filmleri dâhil, aslında “azınlık” ve “farklı” insanların ötekileştirilmesi ve onlara karşı din kullanılarak körüklenen nefret kültürünün genel insanlığa olan sonuçlarını anlatır.

Kendim için son aldığım şey… Araştırma notlarımı yazmak için mürdüm renginde bir defter.

Dolabımdaki en gereksiz şey… Bir zaman kilo verip içine sığacağımı düşündüğüm kıyafetler.

Benim için alınabilecek en güzel hediye… Funko Pop, güzel bir defter veya Budak’tan ekler.

Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Daha disiplinli, zamanını iyi yöneten ve çalışkan biri olmak.

Kendimde beğendiğim özellik… Analitik, gözlemci ve soyut düşünebilmem. Birbiriyle alakasız konular arasında bağlar kurarak problemlere yaratıcı çözümler bulabilmem.

Olmasa da olur… Sosyal Medya

Olmazsa olmaz… Kıbrıs’ta Barış

En iyi yaptığım yemek… Kayseri Yağlaması

Hayalimdeki dünya… Kıbrıslı Türklerin bilim, teknoloji, inovasyon, girişimcilik ve sanat alanlarındaki başarılarıyla tanındığı bir dünya.

Aşk benim için… Kendinden büyük bir hedef uğruna her gün uyanabilmektir… Romantik bir açıdan soruyorsanız, rasyonel ve sorgulayarak yaklaşılması gereken, günün sonunda fizyolojik bir tepkimedir.

Onunla çok tanışmayı isterdim… Jennifer Doudna (2020 Nobel Kimya Ödülü’nün sahibi ve CRISPR genom mühendisliği teknolojisini keşfeden bilim insanı)

Görmek istediğim yer… Çin Halk Cumhuriyeti

Mutlaka yapmak istediğim.. En başta Gufi olmak üzere, dünyadaki farklı yılanları kendi yaşam alanlarında fotoğraflamak.

Son olarak söylemek istediklerim… Biz çok küçük bir toplumuz. Eğer Kıbrıslı Türklerin kalkınmasını istiyorsak, sadece birkaçımızın elini taşın altına koyması değil, birçoğumuzun kendi meslekleri içerisinde yapması gerekenden fazlasını yapması lazım ya da yapmak isteyenlere toplum olarak destek olup yer açmamız şarttır. Sadece bugünü ve yarını değil, belki gerçekçi olmasa da 5-10 sene ilerisini planlamamız; asla gerçekleşmeyeceğini düşünsek bile bir hayalin peşinden, bilimin ışığında koşmamız lazım.