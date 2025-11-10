Güneyde trafik kazalarında 38 kişi hayatını kaybetti

Kıbrıs’ın güneyinde trafik kazalarında bu yıl Kasım ayına kadar hayatını kaybedenlerin sayısının 38 olduğu belirtildi.

Alithia gazetesi, güneyde bu yıl Kasım ayına kadar hayatını kaybedenlerin sayısının 38 olduğunu belirtirken bu rakamın, diğer yıllara oranla arttığını yazdı.

Habere göre, adanın güneyinde 2002 yılında 37; 2023 yılında 31 ve 2024 yılında 41 kişi trafik kazası nedeniyle hayatını kaybetti.