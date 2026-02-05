ABD-İran nükleer görüşmeleri yarın Umman'da yapılacak

ABD ile İran arasındaki nükleer müzakerelerin, yarın Umman'ın başkenti Muskat'ta yapılacağı açıklandı.

Beyaz Saray, İran'la müzakerelerin 6 Şubat Cuma günü Umman'ın başkenti Muskat'ta yapılacağını açıkladı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD ile iptal olduğu söylenen görüşmelerin cuma günü Umman'ın başkenti Maskat'ta yapılacağını bildirdi.

Erakçi, Amerikan X şirketinin sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "ABD ile nükleer görüşmelerin cuma günü sabah saat 10 civarında Maskat'ta yapılması planlanıyor. Gerekli tüm düzenlemeleri yapan Ummanlı kardeşlerimize minnettarım." ifadelerini kullandı.

Axios haber platformu iki ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde, Washington yönetiminin, İran'ın görüşmelerin İstanbul yerine Umman'da ve yalnızca ikili formatta yapılması yönündeki talebini geri çevirdiğini ve görüşmelerin iptal edildiğini yazmıştı.