El-Sen: KIB-TEK’te yargılanması gereken kişiler hâlâ görevde

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda (KIB-TEK) hukuka aykırı, usulsüz ve kamu zararına yol açan uygulamaların uzun süredir devam ettiğini belirterek yazılı bir açıklama yaptı. Sendika, dört yıllık görev süresini dolduran hükümet ortakları döneminde KIB-TEK yönetiminde ciddi sorunlar yaşandığını ve bu durumun defalarca kamuoyuna duyurulduğunu hatırlattı.

Açıklamada, hükümet ortakları tarafından KIB-TEK Yönetim Kurulu’na atanan bazı yöneticiler hakkında yolsuzluk, usulsüzlük ve kamu zararına ilişkin bulgular içeren Sayıştay raporlarının ilgili merciler aracılığıyla Savcılığa iletildiğinin bilindiği ifade edildi. Buna rağmen, söz konusu raporlar yargı mercilerinin incelemesi altındayken, yargılanması gereken kişi veya kişilerin hâlen yönetici pozisyonlarında görev yapmasının hukuken ve vicdanen kabul edilemez olduğu vurgulandı.

El-Sen, bu durumun yargı süreçlerini fiilen etkisizleştirdiğini, kamu yönetiminde hesap verebilirlik ilkesini ortadan kaldırdığını, KIB-TEK’in kurumsal işleyişini ve kamu hizmeti niteliğini zedelediğini, ayrıca ülkenin enerji güvenliği ile halkın temel yaşam hakkını doğrudan tehdit ettiğini kaydetti.

Sendika tarafından gerçekleştirilen pankart asma eyleminin herhangi bir siyasi amaç taşımadığı belirtilen açıklamada, eylemin kamuoyunu bilgilendirme ve sorumlulara dair toplumsal bir kayıt oluşturma amacıyla yapıldığı ifade edildi. Elektrik Kurumu’nu ve dolayısıyla ülkeyi karanlığa sürükleyen sürecin, siyasi tercihler ve hukuka aykırı atamalar sonucunda ortaya çıktığı vurgulandı.

El-Sen açıklamasında yetkili mercilere çağrıda bulunarak, Sayıştay raporlarına konu olan tüm işlem ve uygulamaların eksiksiz soruşturulmasını, kamu zararına neden olan kişilerin görevden el çektirilmesini, yargı süreci devam eden veya yargılanması gereken hiçbir kişinin kamusal görev ve yetki kullanmamasını ve sorumlular hakkında gerekli cezai ve idari işlemlerin gecikmeksizin başlatılmasını talep etti.

Sendika, hukukun üstünlüğü, şeffaflık ve kamu yararı ilkeleri doğrultusunda sürecin takipçisi olmaya devam edeceğini kamuoyuna duyurdu.