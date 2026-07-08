KTAMS: Haziran ayında açlık sınırı 43 bin 469 TL, yoksulluk sınırı 234 bin 462 TL

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Haziran 2026 dönemine ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Sendika, KKTC Sağlık Bakanlığı'na bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi tarafından belirlenen beslenme kalıbı ile İstatistik Kurumu'nun fiyat verilerini esas alarak hazırladığı çalışmada, 30 Haziran 2026 itibarıyla dört kişilik bir ailenin aylık açlık sınırını 43 bin 469 TL olarak hesapladı. Aynı çalışmada yoksulluk sınırı ise 234 bin 462 TL olarak belirlendi.

Rapora göre, sağlıklı beslenebilmek için yetişkin bir kadının aylık zorunlu gıda harcaması 11 bin 233,50 TL, yetişkin bir erkeğin 11 bin 756,40 TL, 15-19 yaş grubundaki bir çocuğun 12 bin 417 TL ve 4-6 yaş grubundaki bir çocuğun ise 8 bin 62,50 TL olarak hesaplandı.

KTAMS, Mayıs ayında 43 bin 949 TL olarak hesaplanan açlık sınırının Haziran ayında 43 bin 469 TL'ye gerilemesinde, İstatistik Kurumu verilerine göre meyve ve sebze fiyatlarında yaşanan kısmi düşüşün etkili olduğunu belirtti. Buna karşın et, yumurta, süt ve bazı süt ürünlerinde fiyat artışlarının sürdüğü ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, İstatistik Kurumu'nun tüketici fiyat endeksini hesaplamada kullandığı 2015 baz yıllı sepetin güncelliğini yitirdiği savunularak, bu nedenle açıklanan bazı verilerin mevcut yaşam koşullarını tam olarak yansıtmadığı görüşü dile getirildi. Sepetin güncellenmesine yönelik yürütülen çalışmanın doğru verileri ortaya koyacak şekilde kısa sürede tamamlanmasının önem taşıdığı kaydedildi.

KTAMS'ın değerlendirmesine göre, eğitim ve sağlık giderleri, konut, elektrik, akaryakıt, haberleşme ve giyim harcamalarının yanı sıra kültür, dinlenme ve eğlence gibi temel yaşam giderleri dikkate alındığında dört kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı 234 bin 462 TL'ye ulaştı.

Sendika açıklamasında ayrıca hükümetin ekonomi politikalarının yoksulluğu derinleştirdiği ve özellikle asgari ücretle geçinen ailelerin yaşam koşullarını olumsuz etkilediği yönünde değerlendirmelere de yer verildi.