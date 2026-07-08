ABD İran'ı vurdu, Tahran'dan ABD üslerine misilleme

ABD ordusu İran'da 80'den fazla askeri hedefi vurduğunu açıklarken, İran Devrim Muhafızları da Bahreyn ve Kuveyt'teki 85 ABD askeri tesisini füze ve İHA'larla hedef aldığını duyurdu.

Orta Doğu'da ABD ile İran arasında karşılıklı saldırılarla gerilim yeniden yükseldi. Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilere yönelik saldırıların ardından ABD ordusu İran'daki askeri hedeflere geniş çaplı operasyon düzenlerken, Tahran yönetimi de Körfez'deki ABD üslerine misillemede bulunduğunu açıkladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Hürmüz Boğazı'ndan geçen üç ticari gemiye yönelik saldırılara karşılık olarak İran'a ait 80'den fazla askeri hedefin hassas güdümlü mühimmatla vurulduğunu bildirdi.

CENTCOM'un açıklamasında, operasyon kapsamında İran'a ait hava savunma sistemleri, komuta kontrol merkezleri ve kıyı radar noktalarının hedef alındığı belirtilerek, İran'ın ticari gemilere yönelik saldırılarla ateşkesi ihlal ettiği ve seyrüsefer güvenliğini tehlikeye attığı savunuldu.

ABD ordusu, bir gün önce de Hürmüz Boğazı'ndaki saldırıları gerekçe göstererek İran'a yönelik "bir dizi güçlü saldırı" başlattığını açıklamıştı.

ABD'nin operasyonunun ardından İran Devrim Muhafızları Ordusu da karşı saldırı düzenlediğini duyurdu.

Fars Haber Ajansı'nda yayımlanan Devrim Muhafızları açıklamasında, ABD'nin Hürmüzgan ve Mahşehr kıyılarındaki bazı askeri üsler ile sivil noktaları hedef alarak ateşkesi ihlal ettiği öne sürüldü.

Açıklamaya göre, buna karşılık olarak Devrim Muhafızları'nın Deniz Kuvvetleri ile Havacılık ve Uzay Kuvvetleri tarafından ortak yürütülen füze ve insansız hava aracı operasyonunda Bahreyn'deki Selman Limanı ve ABD Beşinci Filo Karargâhı ile Kuveyt'teki Ali el-Salem Hava Üssü'nün de aralarında bulunduğu ABD'ye ait 85 askeri tesis hedef alındı.

İran ayrıca operasyon sırasında bir MQ-9 tipi ABD insansız hava aracının düşürüldüğünü de ileri sürdü.

Karşılıklı açıklamalar, Hürmüz Boğazı çevresinde tansiyonun yeniden yükseldiğini ortaya koyarken, bölgede yaşanan son gelişmeler uluslararası kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.