Güneyde doğum öncesi kontrol mekanizmaları yasası onaylandı
Hamilelik ve doğum sonrası kontrollerin kurumlaştırılmasına imkan veren bir yasa onaylandı.
Haravgi gazetesi, Kıbrıs’ın güneyinde doğum öncesi ve yeni doğanların kontrollerinin yapılmasının kurumsal hale gelmesini onaylayan bir yasanın mecliste kabul edildiğini yazdı.
Gazete, söz konusu yasayla anne ve bebek sağlığının korunmasının amaçlandığını aktardı.
