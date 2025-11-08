Güney Kampüs PDRAM’dan “Üniversite Yaşamında Yol Almak” semineri

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Güney Kampüs Psikolojik Danışmanlık, Rehberlik ve Araştırma Merkezi (PDRAM) ile Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu iş birliğinde, Hazırlık Okulu öğrencilerine yönelik “Üniversite Yaşamında Yol Almak” (Navigating University Life) başlıklı bir seminer gerçekleştirildi. Söz konusu seminer, Güney Kampüs PDRAM Sosyal Hizmet Uzmanı Halide Sarp tarafından İngilizce ve Türkçe olmak üzere iki ayrı oturum şeklinde sunuldu.

Yoğun katılımla gerçekleştirilen etkinlikte üniversite yaşamına yeni başlayan öğrencilerin üniversiteye uyum süreçlerinin desteklenmesi hedeflendi. Program kapsamında kültür şokunun aşamaları ve belirtileri aktarılırken, öğrencilerin üniversiteye geçiş döneminde karşılaşabilecekleri zorlayıcı yaşam deneyimleri ile başa çıkma konusunda önemli bilgiler paylaşıldı. Ayrıca öğrencilere, uyum sürecini kolaylaştırabilecek destek kaynakları ile kampüs içi ve kampüs dışı olanaklar tanıtıldı.

Güz Dönemi boyunca Hazırlık Okulu öğrencilerinin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda uyum sürecini destekleyici etkinliklerin devam etmesi planlanıyor.