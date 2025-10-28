Güney basın özetleri (28.10.2025)

Filelefteros Gazetesi “Reformu parçalamaya doğru”, Politis Gazetesi “Günlerce Demosthenous'un evinin etrafında dolaştılar”, Alithia Gazetesi “Ekonomi belirsizlik içinde”, Haravgi Gazetesi “2026'dan itibaren radyolog bulunması zorunlu” Kıbrıs Rum gazetelerinde bugün manşette yer alan haberler oldu.

Filelefteros Gazetesi

Reformu parçalamaya doğru

“İstisnalar ardı ardına geliyor, kamu hizmeti eski günlerine dönüyor” alt başlıklı haberde, devletin bizzat kendisinin, 2022 yılında kabul edilen ve son yıllarda zorlukla uygulanan Kamu Hizmeti Reformunu bozduğu belirtiliyor. Haberin detayında, Kamu Hizmeti Reformunu’ndaki bozulmalar nedeniyle, çeşitli hizmetler tarafından bölümler arası terfilerin uygulanması için verilen istisnaların ötesinde, şimdi de Maliye Bakanlığı'nın Hukuk Dairesi’nde üst düzey pozisyonlar için sınav merkezlerinde yazılı sınavları kaldırması noktasına geldiği vurgulandı. Meclis Mali Komitesi'nde dün tartışılan ve Kamu Hizmeti Reformu’nu değiştiren yasa tasarısına göre, Hukuk Dairesi’nde ilk atama ve terfi pozisyonları, ve özellikle Başsavcılar ve Savcılar, sınav aracılığıyla değerlendirmeden muaf tutulacağı ve adayların değerlendirmesinin Danışma Kurulları tarafından yapılacağı aktarılan haberde, söz konusu pozisyonların bazılarının A16 maaş skalasında olduğu hatırlatıldı. Söz konusu pozisyonlara ilişkin istisnanın, Anayasa'nın bağımsızlığı ve Hukuk Dairesi’nin organizasyon yapısı nedeniyle Başsavcılığın talebi üzerine yapıldığı belirtilen haberde, Maliye Bakanlığı’nın, sınav merkezlerinde yazılı sınavlardan muaf tutulmalarının, Hukuk Dairesi’nin hukuk görevlilerinin yerine getirdikleri özel niteliğinden kaynaklandığını açıkladığı belirtildi. Haberde ayrıca, ilgili açıklamada, görevlerin niteliği gereği, ilk atama ve terfi için adayların değerlendirilmesi, sınavlarla ilgili yasanın değiştirilmesinden önce olduğu gibi Danışma Komitesi tarafından yapılması gerektiği aktarıldı.

Politis Gazetesi

Günlerce Demosthenous'un evinin etrafında dolaştılar

“Polis birkaç gün önce çalıntı bir araç buldu ancak risk değerlendirmesi yapmadı” üst başlığıyla verilen haberde, Stavros Demosthenous cinayetiyle ilgili yeni bilgiler olduğu ve 6 kişinin tutuklandığı, iki kişininse arandığı ve cinayetten üç gün önce polis tarafından bulunan bir çalıntı aracın da olayla bağlantılı olduğunun tespit edildiği belirtildi. Haberin detayında, Stavros Demosthenous cinayetiyle ilgili daha fazla ipucunu ortaya çıkarabilecek ve yeni tutuklamalara yol açabilecek önemli gelişmelerin Pazartesi günü Limassol Bölge Mahkemesi'nde sunulduğu ve polisin şu ana kadar toplam 6 kişiyi tutukladığı ancak Pazar gününden bu yana iki kişiyi daha arandığı ve bu kişilerin kimliklerinin “sıkı gizlilik” içinde tutulduğu vurgulandı. Motosiklet olayına karışan dört kişi ve çift kabin aracın 39 yaşındaki sürücüsünün ardından bir başka aracın da olaya karıştığının ortaya çıktığı aktarılan haberde, bu aracın da çalıntı olduğu ve tanık ifadeleri ile DNA eşleşmesi sonucunda 51 yaşındaki bir kişinin daha tutuklandığı belirtildi. Haberde ayrıca, Limasol Bölge Mahkemesi'nde olaya ilişkin görülen son davanın uzun sürdüğü ve mahkemenin, polis ve şüphelilerin avukatlarının itirazda bulunmalarının ardından verilen ara sonucunda iki şüpheli hakkında 8 gün tutuklu kalması talebini onaylayan bir karar verdiği hatırlatıldı.

Alithia Gazetesi

Ekonomi belirsizlik içinde

“Hükümetin Eşel Mobil konusundaki korkaklığı vatandaşların sinirlerini bozdu” üst başlıklı haberde; Cumhurbaşkanlığı’nın Eşel Mobil konusunda bir çözüm bulma yetkisine sahip olduğu, işveren ve sendikaların Maliye Bakanı Makis Keravnos ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yannis Panayotou’nun yönlendirmesini beklediği aktarıldı. Haberin detayında, Eşel Mobil konusunda bir türlü bir ilerleme kaydedilememesi nedeniyle öfkesi taşan vatandaşların, Hristodoulidis hükümetinin kendi gelecek vizyonu uğruna değerli zamanı boşa harcadığını düşündüğü belirtildi. Eşel Mobil tartışmaları kapsamında, Maliye Bakanı Keravnos ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Panayotou’nun Çarşamba günü, iş veren örgütleri, Kıbrıs İşverenler ve Sanayiciler Federasyonu ve Kıbrıs Ticaret ve Sanayi Odası ile görüşmeler gerçekleştireceği, Perşembe günüyse, işçi sendikaları, Kıbrıs İşçi Federasyonu, Kıbrıs İşçi Konfederasyonu ve Kıbrıs Demokratik İşçi Federasyonu ile bir araya geleceği aktarıldı. Haberde ayrıca, işveren tarafının herkes için Eşel Mobil konusunu konuşmamakta ısrarcı olduğu, sendikaların ise bu konuyu kırmızı çizgi olarak belirtlediği vurgulandı.

Haravgi Gazetesi

2026'dan itibaren radyolog bulunması zorunlu

“Bilgisayarlı tomografi ve manyetik tomografi tetkikleri radyolog eşliğinde yapılacak” alt başlığıyla verilen haberde; Kıbrıs Radyoloji Teknisyenleri ve Radyoterapistler Birliği’nin, Sağlık Sigortası Kurumu’nun Ocak 2026’dan itibaren geçerli olacak, radyoloji uzmanı muayene odasında fiziksel olarak bulunmadan bilgisayarlı tomografi ve manyetik tomografi tetkikleri yapılmasına izin verilmeyeceğine ilişkin yeni bir genelgesine itiraz ettiği belirtildi. Haberin detayında, Kıbrıs Radyoloji Teknisyenleri ve Radyoterapistler Birliği’nin itirazında, radyologların muayene içinde veya dışında olmasının muayeneyi gerçekleştiren doktor ile aynı iletişim imkanlarına sahip olduğu ve radyologların radyasyon dozu ile tarama parametrelerini ayarlayan profesyoneller olduğunu açıkladığı aktarıldı. Haberde ayrıca, Kıbrıs Radyoloji Teknisyenleri ve Radyoterapistler Birliği’nin söz konusu itirazında, Avrupa uygulamalarına göre radyoloji ve uzaktan görüntülemenin artık yaygın olarak uygulanan kabul görmüş bir prosedür olduğu konusuna dikkat çektiği belirtildi.