Gümrüksüz elektronik sigara operasyonunda 2 tutuklu

Mağusa’da dün Cürümleri Önleme Şube (CÖŞ) ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde, S.B.T (E-19) ile H.D.Y’nin (E-19) tasarrufunda, ülkeye ithali yasak ve gümrüğe beyan edilmemiş 62 elektronik sigara ile çeşitli kullanım malzemeleri tespit edilerek emare alındı.

Polis, şahısların tutuklandığını açıkladı.

Kumcuoğlu'na otopsi yapıldı

Yeşilırmak’ta 29 Ekim’de evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren 78 yaşındaki Rosemary Anne Kumcuoğlu’na yapılan otopside, kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için kan ve doku örnekleri alındı.

Polis, ölüm nedeninin ileri tetkikler sonucunda netleşeceğini açıkladı.

Girne’de yeşil reçeteye tabi ilaçlarla ilgili iki kişi tutuklandı

Girne’de 27 Ekim gecesi yapılan denetimlerde, O.A.A.R.F.A’nın (E-28) aracında ve evinde yapılan aramalarda, yeşil reçeteye tabi 19 hapı kanunsuz tasarruf ettiği belirlendi.

İlgili şahıs tutuklanırken, yürütülen ileri soruşturmada konuyla bağlantısı tespit edilen W.M.K.M.A.B. (E-27) de gözaltına alındı.

Ergazi’de kumar oynayan 4 kişi ile mekân işletmecisine yasal işlem...

Ergazi’de dün bir lokalde yapılan polis kontrolünde, A.O (E-42), İ.D (E-50), İ.Ö (E-62) ve R.A’nın (E-59) kumar oynadıkları tespit edildi.

Mekânında kumar oynanmasına müsaade eden işletmeci N.A (E-56) ve bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

İkamet izinsiz 5 kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün gerçekleştirilen polis denetimlerinde, ülkede yasal statüsü olmadan ikamet ettiği tespit edilen 5 kişi tutuklandı.

Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.