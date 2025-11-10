Gümrüksüz 41 elektronik sigara ele geçirildi, iki kişi tutuklandı
Gemikonağı ve Bafra’da dün ülkeye ithali yasak olan toplam 41 elektronik sigarayı gümrüksüz tasarruf eden iki kişi tutuklandı.
Polis açıklamasına göre, Gemikonağı’nda polis tarafından M.F.Ö’nün (E-22) evinde yapılan aramada şahsın ülkeye ithali yasak olan 24 elektronik sigarayı gümrüksüz olarak tasarrufunda bulundurduğu tespit edildi.
Bafra’da ise O.Y’nin (E-24) evi ile işletmekte olduğu işyerinde yapılan aramalarda, ülkeye ithali yasak olan 17 elektronik sigarayı gümrüksüz olarak tasarrufunda bulundurduğu tespit edildi.
Meselelerle ilgili şahıslar tutuklanırken, soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
