Bakanlar Kurulu, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’nın sürdürdüğü grevleri dönem sonu sınavlarını ve öğrencilerin öğrenim hakkını etkileyeceği gerekçesiyle 60 gün süreyle erteledi. KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, “Grev/eylem hakkımıza saldırı kararını tanımıyoruz.” diyerek karara tepki gösterdi ve 30 Ekim’de dava dosyalayacaklarını açıkladı. Sendika, bugün 11.30-13.05 saatleri arasında tüm okullarda greve giderek Başbakanlık önünde eylem yapacak.

Bakanlar Kurulu okullarda başlatılan grevi 60 gün ertelendi

Bakanlar Kurulu, 42/1996 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Referandum Yasası'nın 16’ncı maddesinin 3’üncü fıkrasının verdiği yetkiye dayanarak, elzem hizmet kapsamındaki eğitim alanında yapılan grevleri 60 gün süreyle erteledi.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararda, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’nın 28 Eylül, 5 Ekim, 12 Ekim 2025 tarihlerinde başlattığı bölgesel grevlerin ve 2 Ekim 2025’ten bu yana Rauf Raif Denktaş Meslek Lisesi’nde devam eden grevin dönem sonu sınavlarını etkileyeceği, mezuniyet ve karne işlemlerini engelleyeceği gerekçesiyle ertelendiği belirtildi.

Bakanlar Kurulu, öğrencilerin öğrenim hakkından mahrum kalmaması, ölçülülük ilkesine uyulması ve Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullardaki eğitim hizmetlerinin düzeninin korunması amacıyla 27 Ekim 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere grevin Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm okullarda 60 gün süreyle ertelenmesine karar verdi.

“Grev hakkımıza saldırı kararını tanımıyoruz”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem, Bakanlar Kurulu’nun grev erteleme kararına tepki göstererek, “Grev/eylem hakkımıza saldırı kararını tanımıyoruz.” dedi.

Yazılı açıklama yapan Eylem, Bakanlar Kurulu’nun daha önce de defalarca Anayasa’ya aykırı kararlar aldığını ve bu kararların Anayasa Mahkemesi’nden döndüğünü hatırlattı. “Bu karar için hukuki mücadele de başlatacak, 30 Ekim Perşembe günü dava dosyalayacağız.” ifadelerini kullandı.

Eylem, bugün tüm okullarda 11.30-13.05 saatleri arasında greve gideceklerini belirterek, “12.00’de Lefkoşa bölgesi okullarımızdan ve diğer bölgelerdeki okullarımızdan katılabilen öğretmenlerimizle Başbakanlık ışıklarında buluşuyor, 12.30’da Başbakanlık önünde olacak şekilde yürüyoruz.” dedi.

KTOEÖS, yaptığı açıklamada, grev yasağına karşı mücadeleyi sürdüreceklerini ve kararı tanımadıklarını vurguladı.