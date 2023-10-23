Gözler Meclis’te!

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), farklı tahdit kodlarıyla Türkiye’ye girişi engellenen Kıbrıslı Türklerle ilgili Cumhuriyet Meclisi bünyesinde özel bir araştırma komitesi kurulması adına bugün öneride bulunacak.

Denetim gündemiyle toplanacak bugün toplanması beklenen Meclis Genel Kurulu’nda söz konusu önerinin sunulması bekleniyor.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, partisinin yeni eylem planına ilişkin düzenlediği basın toplantısında, “Türkiye’ye girişi yasak olan Kıbrıslı Türklerle ilgili çalışmalarının hazır olduğunu, Pazartesi günü Meclis’ araştırma komitesi kurulması önerisini sunacaklarını” açıklamıştı.

Erhürman, kurulması önerilecek komite aracılığıyla Türkiye’deki yetkililerle bu konuda görüşmeler yapılmasının planladığını ifade etmişti.

Türkiye’ye girişi “N-82” ya da “G-82” tahdit kodlarıyla engellenen ve bu durumu kamuoyuyla paylaşan Kıbrıslı Türklerin sayısı, 11’e yükselmiş durumda.

Son olarak DEV-İŞ Başkanı Koral Aşam, Türkiye’ye girişinin engellendiğini duyurmuştu.

AKP iktidarı, Kıbrıslı Türk aydınları bir süredir “N-82” ya da “G-82” tahdit kodlarını gerekçe göstererek Türkiye’ye girişlerini engelliyor.

Bugüne kadar 11 Kıbrıslı Türk Türkiye’ye alınmadığını duyurdu

Türkiye’ye girişi “N-82” ya da “G-82” tahdit kodlarıyla engellenen ve bu durumu kamuoyuyla paylaşan Kıbrıslı Türklerin sayısı, 11’e yükselmiş durumda.

Daha önce de eski Cumhurbaşkanlığı Basın Koordinatörü Ali Bizden, Araştırmacı Ahmet Cavit An, eski parlamenter Okan Dağlı, Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir, Sol Hareket Genel Sekreteri Abdullah Korkmazhan, BRTK eski Müdürü Aysu Basri Akter, Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Münür Rahvancıoğlu, beden eğitimi öğretmeni Hasan Küdenler, gazeteci Başaran Düzgün ve gazeteci Ulaş Barış’ın Türkiye’ye girişine izin verilmemişti.

Bu kodların anlamları ne?

“N-82” kodu Türkiye’ye giriş yapmak için ön izin almak zorunda olan yabancılara uygulanıyor.

Hukuki kaynaklar, bu kodun, ‘ülkeye giriş yasağının bir uygulaması’ olduğunu ve dava açıp kod iptal edilmeden, yabancının Türkiye’ye girmesinin mümkün olmadığını söylüyor.

Kıbrıslı Türklerin seyahat hakkını gasp eden bir diğer kod ise “G-82” olmuştu.

Türkiye’ye girişi engellenen ilk 5 Kıbrıslı Türk, “G-82” kodu gerekçesiyle Türkiye’ye alınmamıştı.

Türkiye, “G-82” kodunu, “milli güvenlik aleyhine faaliyette bulunan veya bulunduğu şüphesi olan yabancılar” için uyguluyor. Hukuki kaynaklar, bu kodun “istihbari bilgilere dayanılarak konulabildiğini ve sadece dava yoluyla kaldırılabileceğini” söylüyor.

Ertuğruloğlu Elçiliği önermiş, YENİDÜZEN “böyle bir birim yok” yanıtını almıştı

Dışişleri Bakanı olarak atanan Tahsin Ertuğruloğlu, Türkiye Cumhuriyeti’ne alınmayanların ya da alınmama konusunda şüphe duyanların, TC Lefkoşa Büyükelçiliği’ne giderek başvuruda bulunup bilgi talep etmesini önermişti.

Bunun üzerine YENİDÜZEN muhabiri Elçiliğe gitmiş, “Yasaklı olup olmadığımı nasıl öğrenebilirim?” sorusunu sormuş ve yetkiliden “Böyle bir birimimiz yok. Hatta biz insanların eksiklerini tamamlamak için ekstra çaba harcıyoruz” yanıtını almıştı.