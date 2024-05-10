Gözler masada

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, yılın ikinci asgari ücretini belirlemek amacıyla bugün toplanacak.

Toplantı bugün saat 10:00'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleşecek.

Yılın ilk asgari ücret toplantısı 12 Ocak’ta yapılmış ve 1 Ocak’tan itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmişti.

Asgari ücrete toplamda 52.38 oranında artış gelerek, brüt 27 bin 587 TL, net olarak ise 24 bin TL olarak açıklanmıştı.

Geçtiğimiz günlerde taraflar YENİDÜZEN’e konuşmuş, işçi kanadı belirlenecek yeni asgari ücretin Mayıs ayından itibaren geçerli olması gerektiğini belirtmiş, açıklanacak olan hayat pahalılığının altında bir fiyatın konuşulmayacağını vurgulamıştı.

İşveren kanadı ise verilerle hareket edileceğini ifade etmişti.

4 aylık Hayat Pahalılığı yüzde 22,98

6 Mayıs ‘ta istatistik kurumu tarafından Nisan ayına yönelik açıklanan hayat pahalılığı oranını ise yüzde 5,92; Aralık ayına oranla yüzde 22,98 ve 1 yıl önceye oranla yüzde 95,60 oranında daha pahalı bir hale geldiği verilere yansımıştı.

Öte yandan KTAMS’ın verilerine göre de Nisan ayı açlık sınırı 23 bin 559 TL olarak belirlendi.