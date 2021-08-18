Gözler asgari ücrette, öneriler masada: Bakanlık: Hayat Pahalılığı oranında öneri sunacağız

Binlerce emekçinin dört gözle beklediği yeni asgari belirlemek üzere Asgari Ücret Saptama Komisyonu 3. kez toplandı.

Taraflar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı toplantı salonunda bir araya geldi.

Asgari Ücret Saptama Komisyonu Başkanı Erman Yalyalı, masada yer alan 3 kesimin de ekonomik açıdan ciddi sıkıntı içerisinde olduğunu belirterek, hayat pahalılığı oranında bir öneri sunacaklarını dile getirdi.

Yalyalı, “Asli görevimiz, asgari ücreti belirleyip, Bakanlar Kurulu’na öneri sunmaktır” diye konuştu.

Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası temsilcisi Metin Arhun ise sosyal sigorta prim desteğinin devam etmesi yönünde talepleri olduğunu, bu konuyla ilgili gelişme olup, olmadığını sordu.

Arhun, ne bakanlık ne de Bakanlar Kurulu’nda bu konuyla ilgili gelişme olmamasını eleştirdi, yaşananların üzüntü verici olduğunu dile getirdi.

Komisyonda bir sonuca varılmayacağına ilişkin gözlem yaptığını dile getiren Arhun, “İşveren zor durumdadır. İşverenin ödemeyeceği noktada zorlanması çalışana verecekleri en büyük zarar” dedi.

Öte yandan Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Genel Başkanı Vekili Ahmet Serdaroğlu ise “İşveren ve işçi tarafı ilk kez birbirini anladı. Görev hükümette, zoru başaracak. Bu masa hükümete bir mesaj verecektir” dedi.

Masada ‘oy birliğiyle’ uzlaşı sağlanabileceğini de dile getiren Serdaroğlu, “Bunu değerlendirmek istiyoruz. Hükümet de bunu değerlendirsin” şeklinde konuştu.

Arhun: “ İşveren zor durumda”

Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası temsilcisi Metin Arhun, son toplantıda sosyal sigorta prim desteğinin devam etmesi yönünde talepleri olduğunu, bu konuyla ilgili gelişme olup, olmadığını sordu.

Bunun üzere Komisyon Başkanı Yalyalı, söz konusu desteğin devam etmesi için aylık 30 milyon TL desteğe ihtiyaç olduğunu söyledi, bu aşamada herhangi bir somut sonuç olmadığını aktardı.

Yeniden söz alan Arhun, ne bakanlık ne de Bakanlar Kurulu’nda bu konuyla ilgili gelişme olmamasını eleştirdi, yaşananların üzüntü verici olduğunu dile getirdi.

Arhun, “Bu konuya önem verilmemiştir. Sosyal sigortalar sadece çalışanın geleceği için değil, işverenlerin geleceği için de önemli bir kurumdur” şeklinde konuştu.

Komisyonda bir sonuca varılmayacağına ilişkin gözlem yaptığını dile getiren Arhun, “İşveren zor durumdadır. İşverenin ödemeyeceği noktada zorlanması çalışana verecekleri en büyük zarar” dedi.

Arhun, sigorta destek priminin 3-4 ay daha sürdürülebilir olması için 100-120 milyon TL kaynağa ihtiyaç duyulduğunu, bu miktarın da büyük bir rakam olmadığını, yaptıkları çalışmayı Komisyon’a sunacaklarını ifade etti.

Serdaroğlu: “Masada oy birliğiyle uzlaşı sağlanabilir, hükümet bunu değerlendirsin”

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Genel Başkanı Vekili Ahmet Serdaroğlu, “Hükümetin nasıl kendilerini kurtarırsa o şekilde karşımıza çıkıp konuşuyorlar” dedi.

Serdaroğlu, oluşturulan masanın görevinin işçinin asgari ücreti belirlemek olduğunu vurguladı.

Sendikacılık anlayışıyla hareket edeceklerini ifade eden Serdaroğlu, hükümeti de sosyal devlet anlayışıyla hareket etmeye çağırdı.

Serdaroğlu, “Memlekette kriz var. Yasada asgari ücretin krizler dikkate alınarak belirlenir deniliyor” şeklinde konuşarak, asgari ücretle çalışan kişilerin geçinemediğini kaydetti.

Masada ‘oy birliğiyle’ uzlaşı sağlanabileceğini dile getiren Serdaroğlu, “Bunu değerlendirmek istiyoruz. Hükümet de bunu değerlendirsin. İşveren ve işçi tarafı ilk kez birbirini anladı. Görev hükümette, zoru başaracak. Bu masa hükümete bir mesaj verecektir” dedi.

Asgari ücret: İşçi ve işveren anlaştı, hükümet adım atmadı

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