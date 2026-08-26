Görüşme yoğunluğu haftada bire çıkarılıyor

Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman ile Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis, Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde Lefkoşa'daki BM İyi Niyet Misyon Ofisi'nde yaklaşık 2,5 saat süren kritik bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin ardından Birleşmiş Milletler tarafından ortak bir basın açıklaması yayımlandı.

​Açıklamada, görüşmenin oldukça yapıcı bir atmosferde geçtiği vurgulanırken liderlerin süreçteki kararlılıklarına dikkat çekildi.

​Açıklamaya göre iki lider, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in adaya yaptığı son ziyarette çizilen yol haritası doğrultusunda kaydedilen ilerlemeyi ele aldı.

Sürecin hızlandırılması gerektiği konusunda uzlaşan liderler, temaslarını yoğunlaştırma ve koşulların gerektirdiği ölçüde haftada en az bir kez veya daha sık aralıklarla bir araya gelme kararı aldı.

​Görüşmede varılan bir diğer somut uzlaşı ise çözüm sürecinde sivil katılımı artırmayı hedefleyen adım oldu. İki lider, Sivil Toplum Danışma Kurulu Yönlendirme Komitesi üyelerinin isimlerini yarın kamuoyuyla paylaşacaklarını bildirdi.