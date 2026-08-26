Gönyeli’de balkonda unutulan çakmak yangına neden oldu

Gönyeli’de saat 15.30 sıralarında Gökkuşağı Sokak’ta bir ikametgahın balkonunda yangın meydana geldi.

Polis açıklamasına göre yangının, muhtemelen oturma seti üzerinde unutulan çakmağın güneş ışınlarının etkisiyle ısınarak patlaması ve oturma minderini tutuşturması sonucu çıktığı değerlendiriliyor.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, ev ve balkonda bulunan çeşitli beyaz eşyalar, mobilyalar, ev eşyaları ile alüminyum cam pancurları yanarak zarar gördü. Yangın sırasında oluşan ısı ve duman nedeniyle camlarda çatlamalar meydana gelirken, evin duvarları da dumandan etkilendi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.