Gökyüzünde geçen bir ömür…

Alaettin Kırdı, çocukluğunun ‘uçuş merakını’ mesleğine çevirmiş, 50 yılı aşkın bir süre havacılık kariyeri yapmış bir kaptan pilot.

1950 yılında Mersin’de doğan Kırdı, “Bu aşk ilk olarak 1960 yılınca babamın Ankara’daki havalimanında çalışmasıyla başladı. Hafta sonları onun yanına giderdim, o çalışırken ben de uçakların inişlerini ve kalkışlarını izlerdim… Bunun üstüne içimde büyük bir uçuş merakı, sevgisi doğmuştu” ifadeleriyle tutkusunu anlatıyor.

1967’den itibaren 1992 yılına kadar süren bir askeri havacılık eğitiminin ardından mesleğe atılan Kırdı, “Öncelikle sınavlara acaba yapabilir miyim sorusuyla girdim. Çok çalıştım ve başardığımı gördüm” sözleriyle nasıl başladığını da aktarıyor…

Hava harp okulu ve farklı uçuş okullarından başarıyla mezun olan ve farklı rütbeler sahibi olan Kırdı, 1992 yılında askeri havacılıktan sivil havacılığa geçiş yapmış.

Sivil pilot kariyerine öncelikle 1992’de Kıbrıs Türk Hava Yolları’nda başlayan Kırdı, kısa bir dönem Türk Hava Yolları’nda da çalışmış.

2013 yılında son uçuşunu tamamladıktan sonra mesleği bırakan Kırdı, 2021 yılına kadar da uçuş simülatör hocalığı yapmış…

Kırdı, “Bir pilot olarak, kimsenin görmediği şeyleri uçağın Pilot kabininden görebiliyorsunuz, bu anlatılmayan bir his” diyor…

“Havada hataya yer yok”

Kaptan Pilot Kırdı, hem askeri, hem de sivil havacılığın ciddiyetine ve aslında havacılık endüstrisinin ne kadar toleransız olduğuna dikkat çerken, “Havacılıkta bilgi ve disiplin çok önemli, kurallara uymadığınız zaman kazarlar ve istenmeyen durumlar ortaya gelebiliyor. Bunlara uymayan bir birey için bu sektördeki kariyeri çok zor ve kısa geçer çünkü hatalara tolerans yok. Bunun yanında fiziksel sağlık da çok önemli, yapılan kontrollerden geçebilmek için her zaman sağlığınızı en ön planda tutmanız gerek” diyor…

“Pilot olmak güzel bir gelir getiren meslek, fakat bu dönemin gençleri parayı her zaman ön sırada tutuyor, en hızlı nasıl para kazanabilirim diye bakıyorlar, bir pilot olmakta paradan çok daha fazlası. Bazen 15-16 saat uçuyorsunuz ve bu da çok ciddi anlamda bir uyumluluk gerektirir. Uçağı uçurmak, her ne kadar bireysel uyum istese de, aynı zaman bir takım görevidir. Hizmet kalitesi, güvenlik her zaman en ön planda olmalı” İfadeleri ile mesleğin inceliklerini de anlatıyor.