Üst düzeyde 26 ‘şüpheli’ diploma

Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Ömer Köseoğlu, müdür ve müdür muavini sınavına katılan 26 kişinin “sahte diploma skandalı” ile öne çıkan üniversiteden diplomaları olduğunu, bu yönde polisle işbirliği içerisinde soruşturma yaptıklarını söyledi.



“Üst Düzey” sınava katılan 100 kişiden 26’sının komisyona Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nden yüksek lisans diploması sunduğunu anlatan Köseoğlu, bu kişilerin böylece 100 üzerinden 4 kriter puanı almaya hak kazandıklarını, ilgili diplomalarla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.



Kamu Hizmeti Komisyonu’nun sınavları sonucu 2023 yılında 346’sı memur, 359’ı öğretmen 705 kişinin kamuda istihdam edildiği açıklandı. İlk ataması yapılan kamu görevlilerinde % 72 kadın, % 28 erkek oranı dikkat çekti.



“Ocak 2023 ile Nisan 2024 döneminde 160 kişi geçici olarak kamuya istihdam edildi, kamu sınavı dışında partizanca istihdam edilen geçici işçi ya da memurlar ne olacak” sorumuz üzerine, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Ömer Köseoğlu, bir yasa değişikliği ile tüm istihdamların sınava bağlanabileceğini belirtti.

Kamu Hizmet Komisyonu Başkanı Ömer Köseoğlu, öğretmenlerin eylemi ve "35 müdür muavini ve 11 müdür eksikliği" hakkında da bu atamaların ders yılı içerisinde yapılması durumunda, okullarda pek çok öğrencinin öğretmensiz kalacağını, böylesi atamaları ders yılının başlangıcı öncesinde yapmayı tercih ettiklerini söyledi.



Köseoğlu, şu anda 9 öğretmenin disiplin davasının sürdüğünü, bu soruşturmaları belirli bir süre içerisinde tamamlama zorunlulukları olduğunu, o nedenle disiplin soruşturmalarına yoğunlaştıklarını ifade eden Köseoğlu, "Bu disiplin soruşturmaları nedir" sorumuz üzerine, "Greve katılımla ilgili gerçek dışı belge düzenleme" iddiasını gündeme taşıdı.



Kamu görevinde verimsizlik, disiplinsizlik ve sorunlara yönelik bir soru üzerine, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Ömer Köseoğlu, personel denetiminin de bağımsız ve özerk bir kurum tarafından yapılması gerektiği görüşünü dile getirdi.



"Kamuda disiplin soruşturması başlatmak bakanın yetkisindedir, personel dairesi bağımsız bir kurum olsa ve bu görevini siyasi bir etki altında kalmadan yürütebilse sonuç alınacak" diyen Köseoğlu, bunun için de denetim kurumlarının bağımsız olması için adımlar atılması gerektiğine dikkat çekti.



Rapor paylaşıldı



Kamu Hizmet Komisyonu, “Algı Analiz Raporu”nu medyayla paylaştı, ayrıca soruları yanıtladı. Kredo (KMC) Danışmanlık Yönetim Ortağı Niyal Öztürk bir sunum yaparak, kamu sınavına katılanlar ile atanan personelin yöneticilerine yönelik araştırmanın sonuçlarını yorumladı.



Araştırma, Ekim 2021 ile Ekim 2023 tarihleri arasında sınava katılmış 4 bin 711 kişi içinden 354 örneklemle yapıldı. Ayrıca kamu kurumlarında 80 yönetici ile görüşüldü.



Kamu Hizmeti Komisyonu Sınavı'na katılanların yüzde 97'si sınavı komisyonun web sitesinden öğrendiğini söylerken, münhallere dair memnuniyet oranı % 72 şeklinde dikkat çekti.



Sınavdan toplam memnuniyet oranı ise yüzde 61.58 olarak araştırmaya yansıdı.



Kamu Hizmeti Komisyonu Sınavı'nın adil olmasına yönelik algı yüzde 65.54 şeklinde açıklandı. Şeffaflığa yönelik algının ise yüzde 67.23 olması dikkat çekti.



Kamu Hizmeti Komisyonu'nun görev ve sorumluluklarına yönelik dikkat çeken en önemli yanlış bilginin ise "sözleşmeli" ve "geçici" personele yönelik olduğu görüldü. Araştırmaya katılanların yüzde 40'dan fazlası sözleşmeli ya da geçici personelin de Kamu Hizmeti Komisyonu'nun sorumluluğu altında olduğunu düşünüyor.



