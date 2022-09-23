Girne’den Leman Sam geçti…

Şarkılarıyla müziğe ve sanata damga vuran Leman Sam, Girne Amfi Tiyatroda konser verdi.

Usta sanatçı Leman Sam, 90’lı yıllardan günümüze gönüllere taht kurmuş İlla İlla, Ayrılığa Dayanamam, Rüzgar, Nereye Kadar, Aşkımdan Vazgeçme, Gül Güzeli, Anladım, Kavak Yelleri, Daha Gidecek Yolumuz Var gibi şarkılarının yanı sıra türküler ve hareketli şarkıları ile Amfi Tiyatroyu dolduran coşkulu kalabalığın eşliğinde söyledi.

Ünlü sanatçı Leman Sam, şarkılarına eşlik eden binlerce hayranına sık sık teşekkür ederek, bu kadar yoğun bir kalabalığı beklemediğini, sahneye çıkınca sevenlerinin hep bir ağızdan neredeyse tüm şarkılarını seslendirdikleri zaman çok duygulandığını ifade etti.

Amfi Tiyatronun dörtte üçünün dolduğu gecede Sam’a 6 kişilik orkestrası ve bir kadın vokalisti eşlik etti. Ünlü modacı Yıldırım Mayruk ve Barbaros Şansal konseri izleyenler arasındaydı. Leman Sam zaman zaman hüzünlendirirken, zaman zaman da oynadı, oynattı. Dinleyenleri ile kucaklaşıp resim çektiren Sam, “Ben kültür sanat festivaline geldim casino konserine değil çünkü bende magazin yok, dekolte yok yırtmaç yok” dedi.