Girne’de avukatı vuran şahıs Ercan’da yakalandı
Avukat Seyhan Yıldırım’ın Girne’deki bürosunda silahla vurularak yaralanmasıyla ilgili 1 kişi tutuklandı.
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Avukat Seyhan Yıldırım’ın Girne’deki bürosunda silahla vurularak yaralanmasıyla ilgili 1 kişi tutuklandı.
Polis, 21 yaşındaki Y.B. isimli zanlının, Avukat Yıldırım’ı silahla yaraladığı iddiası üzerine tutuklandığını açıkladı. Açıklamada, zanlının, Ercan Havalimanı’nda ülkeden kaçmaya çalışırken polis tarafından tespit edildiği ifade edildi.
Öte yandan, zanlının, silahı Girne’deki boş bir eve attığı iddia ediliyor.
Avukat Seyhan Yıldırım, Girne Kaza Mahkemesi yakınlarındaki ofisinde silahlı saldırıya uğradı, ayağından yaralandı.
Yıldırım, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Etiketler : yaralı, Seyhan Yıldırım