Girne’de avukat topuğundan vurularak yaralandı
Girne’de Avukat Seyhan Yıldırım, bürosunda silahlı saldırıya uğradı.
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Girne’de Avukat Seyhan Yıldırım, bürosunda silahlı saldırıya uğradı.
Girne Kaza Mahkemesi yakınlarındaki bürosunda silahla topuğundan vurulan avukat Yıldırım, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yıldırım’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan görgü tanıklarına göre silah sesinin ardından Yıldırım’ın ofisinden çıkan genç bir şahıs, bölgeden koşarak uzaklaştı.
Polis, olay yerinde inceleme başlattı.
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Etiketler : Seyhan Yıldırım