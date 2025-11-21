Girne'de alkollü sürücü polisi darp etti

Girne’de trafik kontrolü yapan polisi darp eden alkollü şahıs tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Girne’de Şair Nedim Sokak’ta 02.00 sıralarında Girne Polis Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri tarafından kontrol sırasında durdurulan aracın sürücüsü H.E.’ye (E-24) yapılan alkol testinde 194 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine H.E., aracının yanından ayrılmaması yönünde kendisini uyaran polise küfür ederken, tutuklamaya çalışan başka bir polisi iterek darp edip görevinden men etti. H.E. tutuklandı.