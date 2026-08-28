“Maliye Bakanı suçu yasayla aklamaya çalışıyor”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın, Maliye Bakanı Özdemir Berova’yı hedef alan açıklamasında, hükümetin Meclis’e sunduğu Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile “açıkça bir suçu örtbas etme operasyonuna giriştiğini” belirtti.

Barçın, tasarıda yer alan “suç ve cezalar” maddesinde yapılacak değişiklikle, Maliye Bakanı’nın bugüne kadar izin verdiği ve göz yumduğu yasa dışı ödenek kullanımlarının geriye dönük olarak suç kapsamından çıkarılmak istendiğine dikkat çekti.

“Yangından mal kaçırırcasına”

Halihazırda devam eden bir polis soruşturması bulunduğuna dikkat çeken Barçın, söz konusu değişikliğin “yangından mal kaçırırcasına” yapıldığını vurguladı.

Barçın, “Bu hamle, suçu ve suçluyu yasa zırhıyla aklama çabasından başka bir şey değildir” ifadelerini kullandı.

Meclis’in kişiye özel af çıkarma mekanizması haline getirilemeyeceğini belirten Barçın, yürüyen adli süreçlerin siyasi manevralarla örtülemeyeceğini söyledi.

“Hesap vereceksiniz”

Barçın, söz konusu girişime sessiz kalmayacaklarını vurgulayarak, “Bu hukuk tanımazlığa asla sessiz kalmayacağız” dedi.

Maliye Bakanı Berova’ya yönelik eleştirilerini sürdüren Barçın, açıklamasını “Kaçamayacaksınız, hesap vereceksiniz” sözleriyle yaptı.

Barçın, “Yasa kalkanlarının arkasına saklanarak sorumluluktan kaçamazsınız; yasa dışı tüm işlemlerinizin hesabını bağımsız mahkemeler önünde mutlaka vereceksiniz” ifadelerini kullandı.