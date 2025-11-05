"Giden canlar, dilediğimiz sözlerle geri gelmeyecek"

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), 9 yaşındaki Chinyere Olivia Ojoagu’nun ölümünü, “KKTC’de yaşanan sistem çöküşünün en karanlık örneği” olarak nitelendirdi. TDP, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek’in derhal istifa etmesi gerektiğini belirterek, “Aksi halde her yeni ölüm bu sistemin suskun onayı olacaktır” ifadelerini kullandı.

“Sağlık hakkı devletin en temel sorumluluğudur”

TDP açıklamasında, “Sosyal hukuk devleti” anlayışına göre devletin bedeni ve ruhsal sağlığı koruma görevi bulunduğu hatırlatılarak, bu görevin açıkça ihlal edildiği vurgulandı.

Parti, kısa süre önce yaşanan “mama skandalı” sonucu 20 günlük Mihrimah Toymuradov’un yaşamını yitirmesini de anımsatarak, “Bu sadece tek bir hata değil, bir ihmal zinciridir.” ifadelerine yer verdi.

Açıklamada ayrıca, KKTC Anayasası’nda ve uluslararası sözleşmelerde güvence altına alınan sağlık hakkının, devletin asli yükümlülükleri arasında olduğuna dikkat çekildi.

TDP, Hasta Hakları Yasa Tasarısı’nın belirsizlik olmaktan çıkamamasından ötürü, vatandaşların şikayet ve dava hakkını zayıflattığını belirtti.

“Şeffaf bir soruşturma istiyoruz”

Parti açıklamasında, hükümete yönelik açık çağrılar da yer aldı:

• Derhal kamuoyuna açık ve şeffaf bir soruşturma başlatılmalıdır.

• Sağlık Bakanlığı ve ilgili yöneticiler hesap vermeli; hesap veremiyorlarsa görevlerinden ayrılmalıdır.

• “Artık bir can daha gitmesin” diyerek, özellikle çocukların sağlık hizmetlerine güvenle erişebilmesi için sistemin radikal biçimde revize edilmesi talep edildi.

“Giden canlar geri gelmiyor”

TDP, açıklamasının sonunda toplumun devletten beklediği en temel güvenin sarsıldığını vurguladı:

“Giden canlar geri gelmiyor. Bu ölümlerin affı da unutulması da mümkün değildir.

Bir ülkenin en büyük utancı, çocuklarını koruyamamasıdır.”

TDP, yaşanan bu acı olayların artık tekil vakalar değil, sistematik bir sorumsuzluğun sonucu olduğunu belirterek, hükümete “hesap verin ya da çekilin” mesajı verdi.