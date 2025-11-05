"Gerekli takibi yapıyoruz"

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, 9 yaşındaki Chinyere Olivia Ojoagu'nun ölümüyle ilgili açıklama yaptı, "Sağlık Bakanlığımızla, yetkililerle ve aileyle temas halindeyiz. Gerekli takibi tüm makamlarımızla birlikte yapıyoruz" dedi.

sosyal medya hesabından konuyla ilgili kısa bir açıklama yapan Erhürman, "Bu topraklarda yaşayan bir evladımızı kaybettik.

Chinyere Olivia Ojoagu'nun kaybından derin bir üzüntü duyuyorum.

Sağlık Bakanlığımızla, yetkililerle ve aileyle temas halindeyiz. Gerekli takibi tüm makamlarımızla birlikte yapıyoruz.

Kaybettiğimiz evladımızın ailesine ve sevenlerine sabır dilerim" ifadelerini kullandı.