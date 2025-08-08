Ülke genelindeki elektrik kesintisine toplumun her kesiminden tepki yağıyor.

Tanınmış Kıbrıslı Türk müzisyen Erkan Erzurumlu da yaşanan kesintiye isyan etti.

Yönetimi destekleyenlere hitaben konuşan Erzurumlu “Ey Ülkem… Sene 2025 KKTC! Bu düzeni destekleyen arkadaşlar! Zaten tartışmayı bıraktım artık da… Gerçekten kendinize layık gördüğünüz hayat bu mu?” diye sordu, şunları ifade etti:

Elektrik, su, yollar, sağlık, eğitim, güvenlik (Liyakati geçiyorum. Sebebi belli) ve bir çok konu. Nasıl görmezden gelip desteklemeye devam edebilirsiniz anlamakta baya zorlanıyorum. Durumunuz iyi olsa bile bir noktada size de dokunmuyor mu gelinen son hal? Sizin işiniz gücünüz, paranız yerinde olsa bile genel olarak iyi bir hayat yaşamıyorsunuz ki! Yoksa rant varsa her şeye razıyız mı dedik? Gerçekten merak ediyorum içinde bulunduğunuz ruh halini?

Yemin ederim gider boş duvara vururum mühürü…"