Almanya'da 'gönüllü askerlik' teklifi kabul edildi, öğrenciler sokağa indi

Almanya Parlamentosu Bundestag, 18 yaşındakiler için gönüllü askerlik hizmetini geri getiren teklifi kabul etti.

Almanya, Rusya tehdidi gerekçesiyle asker sayısını ilk aşamada gönüllü olarak askerlik yapmak isteyenlerle arttırmayı hedefliyor.

Öğrencilerden yaklaşık 90 kentte protesto

Ülke genelinde çeşitli gençlik ve öğrenci örgütlerinden oluşan ‘Zorunlu askerliğe karşı okul grevi’ inisiyatifinin çağrısıyla düzenlenen protesto gösterilerine binlerce öğrenci katıldı.

Başkent Berlin’de Hallesches Tor metro durağının yakınında toplanan 3 binin üzerinde öğrenci Oranien Meydan’ına yürüdü. Eyleme çok sayıda veli de katılarak çocuklarına destek verdi.

Göstericiler üzerinde ‘Savaş yerine mesleki eğitim yerleri’, ‘Cepheye siz gidin’, ‘Kim savaşa gitmek istiyor?’ ve ‘Orduya katılmak benim yapacaklarım listesinde yer almıyor’ yazan döviz ve pankartlar taşıdı.

Protestolar aralarında Potsdam, Cottbus, Hamburg, Köln, Essen, Düsseldorf, Hannover, Stuttgart, Ulm, Tübingen, Heidelberg gibi kentlerin bulunduğu yaklaşık 90 kentte yapıldı.

Pistorius: "Eğer bu yeterli olmazsa, kısmi zorunlu askerlik hizmetinden kaçınamayız"

Alman hükümetinin Sosyal Demokrat Partili (SPD) Savunma Bakanı Boris Pistorius, oylama öncesinde yaptığı konuşmada yeni düzenlemelerle Almanya'nın savunma yetkinliklerinin güçlendirileceğini söyledi.

Öngörülen teşviklerle askerliğin çok daha cazip hale getirildiğine işaret eden Pistorius, gönüllülük esasına göre askerliğin, asker ihtiyacını karşılamaya yeteceğini savunmakla birlikte, "Eğer bu yeterli olmazsa, kısmi zorunlu askerlik hizmetinden kaçınamayız" dedi.

Almanya'nın ve demokrasisinin savunulması gerektiğini kaydeden Boris Pistorius, düzenlemeleri eleştiren Sol Parti'nin sıralarına dönerek, "Silahlandırılmasını istemediğiniz ordumuz sizi de koruyor" dedi.

Düşünce, protesto ve dini özgürlüklerin ancak bireylerin sorumluluk üstlenmesiyle korunabileceğini kaydeden Pistorius, "Bu özgürlükler kendi kendilerini korumuyor, bu özgürlükler için mücadele etmeye hazır olanların, bu hakları koruması gerekiyor" diye konuştu.

Gönüllü olarak bu sorumluluğu üstlenmeye hazır olanların tahmin edilenden çok olduğunu belirten Pistorius, gençler arasında sorumluluk duygusunun mevcut olduğunu gözlemlediğini aktardı.

Bakan öğrencilerin okul boykotu için "harika" dedi

Alman Savunma Bakanı Pistorius konuşmasında bugün okullarda yasa tasarısına karşı başlatılan okul boykotlarına ve protesto gösterilerine de değindi.

Toplumda bu tartışmanın yürütülmesi gerektiğini savunan Bakan, öğrencilerin boykot ve protesto gösterileriyle bu tartışmaya katılmasını "harika" sözleriyle değerlendirdi.

Yeni düzenlemeler ne öngörüyor?

1 Ocak itibariyle, 2008 doğumlu tüm erkekler için askerlik yoklamasına benzer bir süreç başlıyor.

Ocak ortası itibariyle kadın erkek ayrımı olmaksızın, 18 yaşına gelen tüm gençlere formlar gönderilecek.

Formlarda sağlık durumları gibi kişisel bilgilerin yanı sıra eğitim durumu, askerlik yapmak isteyip istemedikleri gibi sorular yer alacak. Erkekler bu formları doldurmakla yükümlü olacak. Kadınlar ise askerlik yapmak istedikleri takdirde bu formları dolduracak.

Erkekler için ayrıca yine Ocak ayı itibariyle askerlik muayenesi zorunluluğu başlıyor.

Böylelikle kişilerin askerlik yapmaya elverişli olup olmadıkları değerlendirilecek, bilgiler merkezi bir veri tabanında toplanmış olacak.

Hangi teşvikler öngörüldü?

Askerlik için asgari süre altı ay olarak belirlendi. Gönüllü askerlik yapanlar ayda brüt 2 bin 600 euro maaş alacak. Ebeveyn olanlara çocuk başına aylık ek 115 euro ödenecek.

Daha uzun süreli askerlik yapmak isteyenlere de teşvikler öngörülüyor. Örneğin, en az 12 ay askerlik hizmeti yapanlara aylık 2 bin 700 brüt maaş öngörüldü. Ayrıca ehliyet için 3 bin 500 ila 5 bin euro arasında teşvik alacaklar, ağır vasıta ehliyeti için de teşvik verilmesi öngörülüyor.

Almanya'nın kaç askere ihtiyacı var?

Almanya'nın tehdit algısı, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasıyla arttı. Savunma ve güvenlik politikalarında değişikliğe gitti, silahlanma bütçesinde rekor artış yaptı.

Almanya'nın NATO'ya taahhütlerini ve Başbakan Friedrich Merz'in de "Alman ordusu Bundeswehr'i Avrupa'nın en güçlü konvansiyonel ordusu haline getirme" sözünü yerine getirmesi için, ordudaki asker sayısının arttırılması gerekiyor.

Kriz ya da savaş durumunda, Alman ordusunun 460 bin askeri hazırda bulundurması gerektiği belirtiliyor.

Alman ordusunun mevcut asker sayısı 183 bin. 2035 yılına kadar asker sayısının en az 270 bine, yedek asker sayısının da 200 bine çıkartılması hedefleniyor.