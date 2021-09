'Gerçek barış merhamet ve işbirliği ile mümkün'

Unite Cyprus Now, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin pahalı bir tedavi süreci gerektiren SMA Tip 1 hastası küçük Asya’nın tedavi ücretini karşılama kararını takdirle karşıladıklarını açıkladı.

Konuyla ilgili Unite Cyprus Now’dan yapılan yazılı açıklamada, Asya bebekle ilgili adanın her iki kesiminde yürütülen kampanyalara işaret edilerek, “Merhamet ve işbirliği, bu coğrafyada gerçek barışı yakalamak için sarılmamız gereken değerler” denildi.

Açıklamada, “Küçük Asya ve ailesine yardımcı olmak amacıyla farkındalık yaratmak ve bağış toplamak için uzun zamandır kampanyalar düzenlemekte olan gönüllülere, sivil toplum aktivistlerine, sanatçılara ve sıradan Kıbrıslılara da takdirlerimizi sunarız. Bu, Kıbrıslılar olarak bir arada çalıştığımızda neler yapılabileceğinin bir başka örneği olmuştur” ifadelerine yer verildi.

Açıklama şöyle devam etti:

“Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kararı, her iki toplumda da çok olumlu karşılanmış ve bu tarz iyi niyet gösterilerinin ülkemizi birleştirmekteki büyük katkısını ortaya koymuştur. Merhamet ve işbirliği, bu coğrafyada gerçek barışı yakalamak için sarılmamız gereken değerlerdir. İnsanların siyasetten önce geldiğini ve siyasetin, insanların iyiliği için yapılması gerektiğini hatırlamalıyız. Küçük Asya’nın bir an önce iyileşmesini diler ve umarız ki, birlikte ve insani duygularla çalışmak, her zaman adamızın ve insanlarımızın faydasına olacaktır”