Gençlik Dairesi Müdürlüğü, yaşlılara yönelik etkinlik düzenledi

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Gençlik Dairesi Müdürlüğü, Kalkanlı Yaşam Evi ve Lapta Huzur Evi’nde bulunan yaşlılara yönelik Lapta Gençlik Kampı’nda etkinlik düzenledi.

Gençlik Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre, etkinlikte yaşlılara yemek verildi, müzik grubu eşliğinde Türk sanat müziği ve Kıbrıs şarkıları dinlendi.

Gençlik Dairesi Müdürü Hüseyin Ozanoğlu, etkinlik sonunda yaşlılara hediyeler takdim etti.

Etkinliklerin devamının geleceğini söyleyen Ozanoğlu, sadece Yaşlılar Haftası'nda değil yılın her döneminde etkinlik yaratılması gerektiğini vurguladı.