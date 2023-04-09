Gençler UMUT arıyor!

Batuhan BORAKAN

Gençlerin ‘gelecek kaygısı’ büyüyor…

YENİDÜZEN’e konuşan üniversite öğrencisi gençlerin çoğunluğu, eğitimini aldıkları bölümle ilgili iş bulamama endişesi yaşadıklarını belirtiyor.

Gençler özellikle ekonomik şartlardan ve Kıbrıs sorunundan yakınıyor.

Girne Amerikan Üniversitesi Muhasebe Bölümü öğrencisi Şener Bengisu, “Verdiğimiz emeğin karşılığı asgari ücret olmamalı” derken öte yandan ARUCAD Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümü öğrencisi Doğukan Soykıray, “Okuduğum bölümle alakalı Kıbrıs’ın kuzeyinde iş bulacağıma inanmıyorum, Avrupa ülkelerine göç edeceğim” diyerek isyanını dile getirdi.

Osman Köklüoğlu (KAÜ Plastik Sanatlar bölümü öğrencisi)

“Barmen ve barista gibi meslekler daha çok rağbet görüyor”

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Plastik Sanatlar bölümü öğrencisi Osman Köklüoğlu, Güzel sanatlar okuyan bir öğrenci olarak hedefinin yüksek linasını arkeoloji bölümü üzerine yapıp ardından akademisyenlik olduğunu belirtti.

Kıbrıs’ın kuzeyinde ‘arkeoloji’ dalının çok fazla değer görmediğini belirten Köklüoğlu, “Şu an aktif olarak yaptığım barmen ve barista gibi meslekler daha çok rağbet görüyor” şeklinde konuştu.

“Pandemi döneminden önce öğrenci olarak çok daha rahattım eskisi gibi adapte olamamakla birlikte derslere olan ilgim de fazlasıyla düştü” dedi.

Şener Bengisu (GAÜ Muhasebe Bölümü öğrencisi):

“Verdiğimiz emeğin karşılığı asgari ücret olmamalı”

Girne Amerikan Üniversitesi Muhasebe bölümü öğrencisi Şener Bengisu, “Biz gençler önümüzdeki yaşamamızı güzel bir şekilde sürdürmek için uğraşıyoruz, fakat çoğumuz okulumuzu bitirip asgari ücrete çalışıyoruz. Verdiğimiz emeğin karşılığı asgari ücret olmamalı” şeklinde konuştu.

Bengisu, okulların yıllık fahiş fiyatlarına da tepki göstererek “Eğitim almak için çok ciddi paralar ödüyoruz, bu fiyatları ekonomik durumu iyi olmayan birisi karşılayamaz” dedi.

Gülsen Tatlı (Arucad Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü öğrencisi)

“Ülke şartlarında bir gelecek kurmanın mümkün olduğunu sanmıyorum ve şimdiden bunların kaygısını çekiyorum”

Arucad Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim bölümü öğrencisi Gülsen Tatlı, “Şu an ki şartlarda bir gelecek kurabileceğimi sanmıyorum ve şimdiden bunların kaygısını yaşıyorum” ifadelerine yer verdi.

Tatlı, tek umudunun okuduğu bölüm olduğunu belirterek, “Dijital dünya gün geçtikçe gelişiyor belki bu sayede önümüz açılabilir” dedi.

Doğukan Soykıray (Arucad Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümü öğrencisi):

“Okuduğum bölümle alakalı Kıbrıs’ın kuzeyinde iş bulacağıma inanmıyorum… Avrupa ülkelerine göç edeceğim”

Arucad Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümü öğrencisi Doğukan Soykıray, “Kıbrıs’ın kuzeyinde iş bulabileceğime inanmıyorum. Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşıyım kolayca Avrupa Birliği ülkelerine göç edebilirim” dedi.

Soykıray, “Hedeflerimize varabilmek için ciddi şekilde çaba gösteriyoruz, bu çaba karşılıksız kalmamalı” ifadelerine yer verdi.

Günaltay Şükrü Günaltay (GAÜ Uluslar arası İlişkiler Bölümü öğrencisi):

“Hedeflerime zor da olsa, ulaşacağım”

Girne Amerikan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi Günaltay Şükrü Günaltay, “Bir öğrenci olarak ileriki yaşamımın iyi bir yerlere ulaşacağına inanıyorum” dedi.

“Hedeflerime zor olsa da ulaşacağıma inanıyorum” diyen Günaltay, “Okuduğum bölümle alakalı Kıbrıs’ın kuzeyinde gerekli işi rahat bulacağımı düşünüyorum” dedi.

Hazar Uzunöz (GAÜ Uluslar arası İlişkiler Bölümü öğrencisi):

“Geleceğimizin şu an ki durumumuzdan daha zor olacağını düşünüyorum”

Girne Amerikan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi Hazar Uzunöz, “Gelecek hakkında konuşursak şu an ki durumumuzdan daha da zor olacağını düşünüyorum. Fakat zorluklar karşısında kimsenin pes etmemesi gerekiyor, aksine üstesinden gelmek için savaşmak gerekiyor” dedi.

“Hedeflerime öyle ya da böyle ulaşacağıma inanıyorum, hayat bize zorluklar verecek her şeyin başında insanın kendine güvenmesi en güçlü silahtır” ifadelerine yer verdi.

Açelya Ergin (YDÜ fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümü öğrencisi):

“Bu ülkeyi terk etmeyeceğim"

Yakın Doğu Üniversitesi Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencisi Açelya Ergin, küçük yaştan beridir Taekwondo sporu ile uğraştığı için sporcu fizyoterapisti olma yolunda ilerlediğini belirtti.

Ergin, "Umudumuz hiç bir zaman tükenmemeli, ülkemize sahip çıkmalıyız, bu ülkeyi terk etmeyeceğim" dedi.

Barış Manton (DAÜ Gastronomi bölümü öğrencisi):

“Hedeflerime ulaşacağımdan eminim”

Doğu Akdeniz Üniversitesi Gastronomi bölümü öğrencisi Barış Manton, “Hedeflerime ulaşacağımdan eminim. Okuduğum bölümle kaynaklı bu ülkede iş bulabileceğimi düşünüyorum” dedi.