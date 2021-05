Genç yetenek Naciye Aşıksoy umut veriyor

Kıbrıs’ın genç seslerinden Naciye Aşıksoy, ilk Single’ı olan “Ayrıldım” isimli parçası ile müzik piyasasına giriş yaptı.

Çocukluğundan bu yana tutkusu olan müziğe daha ilkokul yıllarında solistlik yaparak başladığını anlatan Aşıksoy, çıkardığı ilk Single, “Ayrıldım” adlı parça ile dinleyicilerinden beğeni topladı.

Single’ın söz ve müziği Aşıksoy’un babasına ait.

ODTÜ İngilizce Öğretmenliği bölümü birinci sınıfta okuyan, okulun müzik topluluğu ve tiyatrODTÜ üyesi de olan Aşıksoy, sosyal kişiliğiyle de biliniyor.

İngilizce öğretmeni bir anne ve müzik öğretmeni olan bir babanın iki çocuğundan biri olan Aşıksoy, “Müziğin içine doğmuş biriyim” diyor.

“Her güne müzikle başlayıp her günü müzikle bitiriyorum”

“Müziğe olan merakınız nereden geliyor ve müzik sizin için ne ifade ediyor?” sorusunu yönelttiğimiz Aşıksoy, şöyle devam ediyor:

“Babamın müzik öğretmeni, annemin ise çok iyi bir müzik dinleyicisi olmasından dolayı hayatımdan müzik hiç eksik olmadı. Her güne müzikle başlayıp her günü müzikle bitiriyorum. Müzikle kendimi bildim bileli hep iç içe oldum. Genelde çocukların hobileri zamanla değişir ya, benim için müzik hep ayrıydı ve hep hobilerim arasındaydı. İlk solo sahnem ilkokul 3. sınıfta müzik öğretmenimin beni solist yapmasıyla gerçekleşti. Okul dışı ilk sahnemi ise DAU-SEN’in verdiği bir yemekte gerçekleştirdim. Bu küçük yaştaki sahne deneyimlerimden aldığım güzel yorumlardan sonra, neredeyse gittiğim her ortamda kendimi şarkı söylerken buldum. Yılbaşı gibi özel günlerde bizim evdeki ses sistemiyle tam bir eğlence ortamı kurulur ve şarkılar söylenirdi. Benim kafamda müziğin tanımı erken yaşlarda oluşmaya başladı. Birçok ülkenin şarkı yarışmalarını takip ettiğim için beğendiğim şarkıları, dili ne olursa olsun, söylemeye çalışıyorum. Şarkı ve müziğin bende uyandırdığı duyguyu yaşamaya ve yaşatmaya bayılıyorum. Gerçekten müziğin evrensel olduğunu ülkemizdeki ve yurtdışındaki yabancıların, çıkardığım ‘Ayrıldım’ parçasına verdikleri güzel tepkilerden dolayı bir kez daha anladım.”

Pandemi döneminde çalışmak güçleşti ama pes etmedi…

Kendi Single parçasını çıkarmadan önce kardeşinin teşviki ile açtığım YouTube kanalından profesyonel olmayan çalışmalar da yapan Aşıksoy, pandemi döneminde babasının 20 yıl önce yazıp bestelediği ‘Ayrıldım’ parçasını gündemine aldığını anlatıyor.

Çalışmalarının pandemiden dolayı olumsuz etkilendiğini kaydeden Aşıksoy, zaman zaman karamsarlığa kapılsa da pes etmeden, özverili ekip arkadaşlarıyla hayallerini gerçekleştirdiğini ifade etti.

“Pandemide önümüzü göremiyoruz”

İlerisi için hedeflerini sorduğumuz Aşıksoy, pandemi sürecindeki belirsizliklerle ileriye yönelik plan yapmanın çok zor olduğuna değinerek, “Yeni proje düşüncelerim ve isteklerim var. Farklı dillerde de çalışmalar yapmayı çok isterim fakat bunlar ne zaman mümkün olur tam olarak bilemiyorum.” diyor.

YouTube ‘Naciye Aşıksoy - Ayrıldım’ yazarak Single’a ulaşmak mümkün

Toplumda her kesimden güzel dönüşler aldığını anlatan Aşıksoy, gördüğü ilgi ve destekten dolayı çok mutlu olduğunu belirtti.

Aşıksoy’un Single parçasına ‘Naciye Aşıksoy - Ayrıldım’ yazarak YouTube başta olmak üzere tüm dijital mağazalardan ulaşabileceği gibi bundan sonraki çalışmalarını takip etmek veya eski çalışmalarına ulaşmak için ise YouTube kanalına abone olmaları yeterli…