“Gemikonağı’ndaki LAÜ kavşağı yeniden düzenlenmeli… Trafik güvenliği sorunu acil çözüm bekliyor”

Lefke Çevre ve Ekoloji Derneği, Gemikonağı’ndaki Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) kavşağının yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirterek, trafik güvenliği sorununun acil çözüm beklediğini kaydetti.

Dernekten yapılan açıklamada, LAÜ kavşağının Kiler Market ile kesiştiği noktada sık sık trafik kazaları meydana geldiği ifade edilerek, aynı bölgede yaya geçidinin bulunmasının ise hem sürücüler hem de yayalar için ciddi bir tehlike yarattığına dikkat çekildi.

Lefke Çevre ve Ekoloji Derneği’ne ulaşan çok sayıda şikâyet üzerine dernek yetkililerinin bölgede incelemelerde bulunduğu ve kavşağın mevcut durumunu yerinde gözlemlediği belirtilen açıklamada, söz konusu yolun anayol olmasından kaynaklı Karayolları Dairesi’nin kontrolünde bulunduğu kaydedildi.

“Yapılan incelemelerde, trafik akışındaki düzensizlik ve sürücülerin dikkatsizliği nedeniyle kazaların artış gösterdiği tespit edilmiştir” denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Belirli saatlerde trafik polislerinin bölgede araç kontrolü yaptığı görülmektedir. Ancak ekiplerin bölgeden ayrılmasıyla birlikte kavşakta yeniden düzensizlik ve kaos yaşanmakta, sürücüler kurallara uymadan hareket etmektedir. Bu durum hem trafik güvenliğini zedelemekte hem de yayaların can güvenliğini ciddi biçimde tehlikeye atmaktadır.”

Kalıcı çözümler üretilmesi gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, kavşağın yeniden düzenlenmesi, yaya geçidinin daha güvenli hale getirilmesi, trafik ışıkları veya hız düşürücü kasisler konulması gibi önlemlerle kazaların önüne geçilebileceği belirtildi.

Gemikonağı LAÜ kavşağının, hem öğrencilerin hem de bölge halkının yoğun olarak kullandığı bir nokta olduğu kaydedilen açıklamada, trafik güvenliği sorununun acil çözüm bekleyen bir mesele olduğu ifade edildi.