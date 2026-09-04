“Gemide yaşananlar kaza değil, cinayettir”

KAMU-SEN Başkanı Metin Atan, Girne Turizm Limanı’na giderek gemi faciasında kayıp olanların yakınlarıyla bir araya geldi. Atan, burada yaptığı açıklamada ülkedeki en büyük sorunlardan birinin denetimsizlik olduğunu belirterek, “Gemide yaşananlar cinayettir, kaza değil. Bu cinayetin de sorumluları bellidir” dedi.

Görevden alınan eski Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’yı da eleştiren Atan, Başbakan Ünal Üstel’in Arıklı’yı facia yaşanmadan önce görevden alması gerektiğini söyledi.

“Diş macunu reklamında gibi görüntü veriyor”

Limanların durumuna dikkat çeken Atan, Arıklı’ya yönelik, “Limanlar dökülüyor. Çok üzücü olan da bir fotoğraf veriyorsunuz, sanki diş macunu reklamındasınız. Dişlerinizi göstererek, insanlarla alay edercesine görüntü veriyorsunuz. Utanın artık. Ben bunları konuşurken sizin adınıza utanıyorum. Ama siz hâlâ o koltukta oturmak için devam ettiniz” ifadelerini kullandı.

“Bu ülkede en büyük sıkıntı denetimsizlik”

Yetkililerin harekete geçmek için bir kaza yaşanmasını beklediğini savunan Atan, yıllardır denetim ve tedbir çağrısı yaptıklarını kaydetti.

Atan, “Herhangi bir kaza olması bekleniyor harekete geçmek için. Yıllardır söylüyoruz; denetim yapmanız, tedbir almanız lazım. Bu ülkede en büyük sıkıntı denetimsizlik. Gemide yaşananlar cinayettir, kaza değil. Bu cinayetin de sorumluları bellidir” diye konuştu.