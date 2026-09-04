İsmail Kurt Lefkoşa’da toprağa verildi
Girne açıklarında yaşanan gemi faciasında hayatını kaybeden İsmail Kurt, Lefkoşa’da son yolculuğuna uğurlandı.
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Girne açıklarında yaşanan gemi faciasında hayatını kaybeden İsmail Kurt, Lefkoşa’da son yolculuğuna uğurlandı.
Özel bir güvenlik şirketinde güvenlik amiri olarak çalıştığı öğrenilen Kurt’un cenaze törenine, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın yanı sıra, Başbakan Ünal Üstel, Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, bazı bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları ile Kurt'un ailesi ve sevenleri katıldı.
Cenaze töreninde büyük üzüntü yaşanırken, İsmail Kurt’un annesinin feryatları yürekleri dağladı.
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Etiketler : gemi faciası, ismail kurt