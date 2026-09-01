Gemi faciasının ardından hastanede tedavi altına alınan 19 yaralıdan 13'ü taburcu oldu

Girne açıklarında alabora olan yolcu gemisinden yaralı olarak kurtarılan ve hastanelerde tedavi altına alınan 19 yaralıdan 13’ü taburcu oldu.

TAK’ın edindiği bilgilere göre, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi ve Acil Durum Hastanesi’nde tedavi gören 14 yaralıdan 10’u; Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi gören 4 yaralıdan 2'si ve Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde tedavi gören 1 yaralı taburcu edildi.

Kazaya ilişkin son verilere göre, 267 kişinin bulunduğu gemide, 239 kişiye sağ olarak ulaşılırken, 8 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi ise kayıp.