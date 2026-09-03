Adana Kebabı ve Şalgam Festivali iptal edildi

KKTC Adanalılar Dayanışma, Aktivite ve Kültür Derneği Başkanı Mehmet Aktaş, Ekim ayında yapılması planlanan 3. Adana Kebabı ve Şalgam Festivali’nin yaşanan gemi faciası nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

KKTC Adanalılar Dayanışma, Aktivite ve Kültür Derneği Başkanı Mehmet Aktaş, festivalin üyelerinin görüşleri ve Yönetim Kurulu’nun kararı doğrultusunda bu yıl yapılmayacağını kaydetti.

“Bu zor günlerde eğlence ve kutlamalardan ziyade, yaşanan büyük acının üzüntüsünü hep birlikte paylaşmanın ve hayatını kaybeden vatandaşlarımızın anısına saygı göstermenin en doğru karar olduğuna inanıyoruz.” diyen Aktaş, kazada hayatını kaybedenlere, Allah’tan rahmet, acılı ailelerine sabır ve başsağlığı diledi.