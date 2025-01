Gelenekselden Moderne Döngüdeki Değişimin Yolculuğu’na davetlisiniz

Murat OBENLER

Seramikçi Sinem Baba’nın “Döngüdeki Değişim”-Gelenekselden Moderne Bir Yolculuk adlı seramik/çini sergisi Rüstem Kitabevi Galeri’de açıldı. 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Çini Ana Sanat Dalı mezunu ve Seramik Cam Tasarımı üzerine master yapmış Sinem Baba’nın ailesi, sanatçılar, akademisyenler ve sanatseverlerin katıldığı sergi bir yandan Gelenekselden Moderne bir bakış açısıyla Türk Seramik ve Çini sanatının formları ve desenleri üzerinden Döngüdeki Değişimi aktarırken bir yandan da yaratıcının kendi döngüsünü kırma denemesi olarak sanatseverlerle buluşuyor. Son 3 yıldır eğitim verme amacıyla geldiği Kıbrıs’taki seramik üretimlerinden oluşan sergide toplam 22 eser buluyor.



Baba: “Sergi geleneksel dokuyu modern yorumlar ile bugüne taşıyarak, sınırları aşmayı hedefliyor”

Sergisiyle ilgili Sinem Baba: “Geleneksel bir döngü, her zaman kendini tekrar eden bir yapıdır. Ancak, döngünün kendisi de değişir, dönüşür, yenilenir. Bu sergi, bir zamanlar statik görünen geleneksel Türk seramik ve Çini sanatını, modern formlarla ve desenlerle dönüştürmeyi amaçlıyor. Geleneksel dokuyu modern yorumlar ile bugüne taşıyarak, sınırları aşmayı hedefliyor. Her gelenek, bir döngüdür; geçmişin izlerini taşır, zamanla şekil alır ve bu izler, bir toplumun belleğine kazınır. Türk Seramik ve Çini sanatında her motif, bir anlam, bir değer, bir kültürel mirastır. Fakat döngüdeki değişim kaçınılmazdır. O eski formlar, artık sadece geçmişin gölgesi değil, aynı zamanda geleceğe açılan bir kapıdır. Bu sergiyle bu döngü kırılıyor. Geleneksel formlar ve desenler modern bir bakış açısıyla yeniden yorumlanmıştır. Klasik formlar, bugünün çağdaş estetiğiyle buluşarak farklı bir dil oluşturmaktadır. Eski bir gelenekten doğan, ancak zamanı aşan bir form dilinin doğuşu bu serginin özüdür. Her kırılan gelenek, aslında bir yeniliğin habercisidir. Bu sergi, sadece Geleneksel Türk Çini sanatının modernize edilmesi değil, aynı zamanda bu sanatın dönüşümünün ve yeniden şekillenmesidir. Bir çini deseninin sınırları aşılarak, çizgiler ve renklerle yeni bir anlatım diline dönüşüyor. Geleneksel formlar ve modern formlar, dönemin ihtiyaçlarına ve estetiğine göre yeniden dekorlanıyor. Döngüdeki değişim hem bir son hem de bir başlangıçtır.” ifadelerini kullandı.