Gazze’ye insani yardım gönderimi sürüyor
Kıbrıs Cumhuriyeti’nden Gazze’ye yönelik insani yardım gönderiminin devam ettiği, yeni bir kargonun Aşdod limanına ulaştığı bildirildi.
Haravgi gazetesi, “Amalthia Planı” çerçevesinde 940 ton yardım malzemesinin Filistin’e ulaştırılmak üzere gönderildiğini yazdı.
Kıbrıs Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, gıda ve geçici barınma malzemeleri içeren yardımın İsrail’in Aşdod limanına ulaştığı, Gazze’ye ise UNOPS aracılığıyla ulaştırılacağı vurgulandı.
