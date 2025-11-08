FODER’den eğitim öğrencileri için atölye çalışması

FODER’in 25. yılı etkinlikleri kapsamında fotoğraf sanatçısı Derya Yazar Atasever özel eğitim öğrencileri için atölye gerçekleştirdi.

FODER’den yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Fotoğraf Günleri kapsamında Derya Yazar tarafından düzenlenen atölyede özel öğrenciler, fotoğraf dünyasını optik deneylerle keşfetti.

Girne Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu öğrencileriyle yapılan çalışmada, çocuklar periskop ve prizma mercekleriyle temel fotoğraf optiğini hem dinleyip hem deneyimledi.