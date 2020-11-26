Flamingolar Kıbrıs’ta

İlk yağmurlar az olmakla birlikte başta Hala Sultan Tekkesi yanındaki tuz gölü olmak üzere Larnaka tuz göllerine flamingoların da dönüşünü sağladı.

Üç haftadır her gün yeni flamingo sürüleri uzun ve yorucu yolculuklarından sonra soluklanmak ve kışı geçirmek için Kıbrıs’a varıyor. Larnaka belediyesi Çevre Dairesi yetkilisi Kostas Kokkinos’un yaptığı açıklamaya göre bu dönemde kuzey Avrupa ülkelerinde hüküm süren soğuklar ve göllerin donması sonucunda flamingoların yiyecek bulamaması nedeniyle bu görkemli kuşlar kış mevsimini geçirmek üzere Kıbrıs’a gelmekte. Flamingolar küçük karideslerle besleniyor. Dolayısıyla karides bulunan hem Larnaka tuz göllerine hem de Oroklini gölü de dâhil adadaki çeşitli mekanlara vardılar. Flamingolar burada çifleşecek ve yavrularını büyüttükten ve uçabilecek duruma getirdikten sonra bahar sonu ve yaz başlarında başka yerler arayışıyla adadan ayrılacaklar. Kostas Kokkinos geçen yılki aşırı yağmurlar sonucunda flamingoların Temmuz ayı sonuna dek adada kaldıklarını da ekledi.

(FILELEFTHEROS’tan aktaran RIK BASIN ÖZETLERİ )