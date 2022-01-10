'Fiyatların ucuzlaması devletin elinde'

Türk Lirası’nın olağanüstü değer kaybına bağlı olarak özellikle ithal ürünlerde iki katına ulaşan fiyatlara dövizin düşmesi ile beklenen indirim gelmedi. Tedarikçiler devletten ‘6 aylığına vergi durdurma’ talep etti. Tedarikçiler, Maliye’nin ‘kabul etmediği’ talebi Başbakan’ın ‘değerlendirdiğini’ söyledi.

Raflardaki ürün fiyatlarının ucuzlaması için girişim başlattıklarını anlatan Tüketim Ürünleri Tedarikçileri Derneği Başkan Yardımcısı Engin Yeşilada: “Başbakan’dan devlete ödediğimiz ve pahalılığa neden olan fiyat istikrar fonu, KDV, vergi, stopaj, tarım sigorta fonu gibi birçok vergi kalemini en azından 6 aylığına bile olsa almamalarını talep ettik”

Fehime ALASYA

Türk Lirası’nın olağanüstü değer kaybına bağlı olarak özellikle ithal ürünlerde iki katına ulaşan fiyatlara dövizin düşmesi ile beklenen indirim gelmedi, tedarikçiler Hükümet’ten ‘vergi düzenlemesi’ talep etti.

Hızlı Tüketim Ürünleri Tedarikçileri Derneği raflardaki ürün fiyatlarının düşmesi için Hükümet’ten ‘6 aylığına vergi durdurma’ istedi, henüz yanıt alamadı.

Hızlı Tüketim Ürünleri Tedarikçileri Derneği Başkan Yardımcısı Engin Yeşilada, Başbakan Faiz Sucuoğlu ile görüşerek devlete ödenen fiyat istikrar fonu, KDV, vergi, stopaj, tarım sigorta fonu birçok vergi kaleminin en azından 6 aylığına durdurulmasını talep ettiklerini aktardı.

“Stokun bitmesini beklersek bu hemen raflara yansımayacak, uzun zaman alacak” diyen Yeşilada, marketlerle de görüşerek kâr marjlarından düşüş istediklerini belirtti, . Bu adımlarla birlikte raflardaki fiyatların yüzde 20 ila 50 arası oranda geri çekilebileceğini söyledi.

Maliye Bakanlığı tarafından söz konusu teklifin geri çevrildiğini, Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun ise buna sıcak baktığını ve değerlendirme yaptığını ifade etti.

Fiyatlar neydi ne oldu?

2 Litre’lik ayçiçeği yağı ürünlerindeki fiyatlar 50 TL’den 77 TL’ye yükseldi. Benzer artış pirinçte de yaşandı. Bir kiloluk pirinç fiyatları 2021 Ağustos ayında 13 TL iken bu rakam günümüzde 22,50 TL.

İthal ürünlerde tek kalemde 10 TL’den başlayan fiyat artışı bazı ürünlerde iki katına çıktı. Aralarında temel tüketim maddesi de olan bazı ürünlere erişim, yerinde sayan asgari ücret ile güçleştikçe güçleşti.

Sosyal medyada da birçok kişi tarafından gündeme getirilen ayçiçeği yağlarının fiyatındaki değişiklik büyük bir farkla ortaya çıktı. 2 Litre’lik ayçiçeği yağının fiyatı 50 TL’den 77 TL’ye yükseldi.

Benzer artış pirinçte de yaşandı. Bir kiloluk pirinç fiyatı 2021 Ağustos ayında 13 TL iken, bu rakam 22,50 TL’ye yükseldi.

Tereyağı, çay, jilet, nescafe, diş macunu ve peynir gibi ürünler de fiyatlarında en az 10 TL’den başlayıp 20 TL’yi aşan zamlarla tüketiciye ulaşır oldu…

Tüketim Ürünleri Tedarikçileri Derneği Başkan Yardımcısı Engin Yeşilada:

“Vergilerin 6 aylığına alınmaması talebinde bulunduk, yanıt bekliyoruz”

Raflardaki fiyat artışlarının birden fazla nedeni olduğuna değinen Tüketim Ürünleri Tedarikçileri Derneği Başkan Yardımcısı Engin Yeşilada, ilk nedenin ham madde ürünlerinde küresel fiyat artış olduğunu, bunların döviz bazında yaşandığını dile getirdi. Yeşilada, fiyatların aşağıya çekilmesi için girişim yaparak Başbakan Faiz Sucuoğlu’ndan ithal edilen ürünlerin vergi kalemlerinin 6 aylığına alınmaması talebinde bulunduklarını anlattı.

“3 bin Dolar olan taşımacılık bedeli 15 bin Dolar’a yükseldi”

Ham madde fiyatlarına ve küresel fiyat değişikliğine değinen Yeşilada, “Dolar veya Euro bazında artan fiyatlar bazı ham maddelerde 2 veya 3 katına çıktı. Ambalaj malzemeleri, kimyasallar, her şeyin fiyatı döviz bazında arttı” dedi.

Ham madde fiyatlarının artışının yanında yine küresel bir artış ve kriz olan navlun, ulaştırma ücretlerine değinen Yeşilada, burada da fiyatların döviz bazında 3 veya 5 katında arttığını anlattı.

Bu durumu bir örnek ile anlatan Yeşilada, “3 bin Dolar olan taşımacılık bedeli 15 bin Dolar’a yükseldi” şeklinde konuştu.

“Vergi kalemlerinin 6 aylığına alınmaması talebinde bulunduk, yanıt bekliyoruz”

“Stokumuzdaki ürünleri bu vergileri hiç vermemişiz gibi satış yapalım teklifinde bulunduk. Biz de elimizi taşın altına koyalım dedik. Çünkü stokun bitmesini beklersek bu hemen raflara yansımayacak, uzun zaman alacak.”

Yeşilada, fiyatların aşağıya çekilmesi için girişim yaparak Başbakan Faiz Sucuoğlu ile ithal edilen ürünlerin vergi kalemlerinin 6 aylığına alınmaması talebinde bulunduklarını anlattı.

Yeşilada, şöyle devam etti: “Ülke olarak fakirleştik, bu nedenle şirket olarak veya birey olarak aynı yerde duramayız, herkes fakirleşecektir. Stokumuz elverdiği oranda fiyat geçişlerini örtmeye çalışıyoruz ama bitmeksizin gelen zamlar var ve başa çıkamıyoruz. Döviz geriledi, biz indirim beklerken acayip zamlarla karşılaştık, ham madde fiyatlarının pahalı oluşu öne sürüldü. 345 TL’ye sattığımız bir ayçiçeği yağını biz 550 TL maliyete ithal ettik. Stokumuz bitince maliyetine bile versek başa çıkamazdık.

“Marketlerle de birlikte istişare ederek, onların da kâr marjından düşüş isteyerek piyasaya ucuzluk getirme hedefiyle hareket ettik. Bu adımlarla birlikte raflardaki fiyatların yüzde 20 ila 50 arası oranda geri çekilebileceğini Başbakan’a izah ettik”

Başbakan’dan taleplerimiz oldu. Devlete ödediğimiz fiyat istikrar fonu, KDV, vergi, stopaj, tarım sigorta fonu gibi devlete ödenen ve pahalılığa neden olan birçok vergi kalemi için en azından 6 aylığına bile olsa almamalarını talep ettik. Biz de stokumuzdaki ürünleri bu vergileri hiç vermemişiz gibi satış yapalım teklifinde bulunduk. Biz de elimizi taşın altına koyalım dedik. Çünkü stokun bitmesini beklersek bu hemen raflara yansımayacak, uzun zaman alacak.

Bunun yanında marketlerle de birlikte istişare ederek, onların da kar marjından düşüş isteyerek piyasaya ucuzluk getirme hedefiyle hareket ettik. Bu adımlarla birlikte raflardaki fiyatların yüzde 20 ila 50 arası oranda geri çekilebileceğini Başbakan’a izah ettik. Bu konuyu değerlendiriyor. Eğer olumlu yanıt gelirse biz de elimizi taşın altına koyarak ucuzluğa neden olabiliriz. Market raflarındaki indirim ülkede yaşayan her bir bireye varlık artışı getirebilir.”

“Ne kadar az zarar ederek bu ürünü satabiliriz diye düşünüp hareket edilmeli”

Günümüzde satış yaparken ‘ne kadar az zarar ederek bu ürünü satabiliriz’ diye düşünüp hareket edilmesi gerektiğine de değinen Yeşilada, “Aksi halde ürün satamaz hale geleceğiz çünkü herkes fakirleşti.” yorumunu yaptı.

“Ülkedeki sanayiciler ithal ürünlere fonlarla değil, desteklerle korunmalı”

Ülkedeki sanayicilerin korumasının ithal ürün fiyatlarına çeşitli fonlar koyarak yapılamayacağına da değinen Yeşilada, “Bu fiyatların ucuzlaması için sanayicilerin elektriğine, işçisine, vergisine katkıda bulunması ve maliyetlerin aşağıya çekilmesi lazım. Yani ithal ürün fiyatları aşağıya çekildiğinde, sanayicinin de ürün fiyatları desteklerle aşağıya çekilecek ve genel olarak bir düşüş yaşanacak.” yorumunu yaptı.

“İthal-yerli ayrımı olmadan tüm ürünlerde fiyat artışı yaşanıyor”

‘İthal ürün-yerli ürün’ ayrımına da değinen Yeşilada, “Birçok yerli ürün dediğimiz çeşitler de aslında ham maddeleri yurt dışından geliyor ve burada işleniyor. Bu nedenle ithal da olsa yerli de olsa tüm ürünlerin fiyatları aslında benzer oranda artmaktadır” dedi.