“Fiberoptik altyapı projesi için ihaleye çıkılmalıydı”

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), KKTC’nin fiberoptik altyapısının geliştirilmesiyle ilgili imzalanan protokole ilişkin açıklama yaparak, sürecin şeffaflıktan uzak yürütüldüğüne dikkat çekti.

KTSO, açıklamasında iletişim ve dijitalleşmenin hızla geliştiği bir dönemde Kıbrıs’ın kuzeyinin bu dönüşümden geri kalmaması gerektiğini vurguladı. Oda, “Dünya ile iletişim kalitemizin artması ve bunun ülke ekonomisine yapacağı olumlu etki yadsınamaz. Bu nedenle fiberoptik altyapının geliştirilmesi elzemdir ve bu konuda geç bile kalındığını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Oda, imzalanan “Fiber Optik Altyapısının Geliştirilmesi Protokolü”nün sektörde bazı çekinceleri beraberinde getirdiğine işaret etti. KTSO açıklamasında, itirazlarının projenin varlığına veya Türk Telekom’un yürütücülüğüne değil, ihalenin yapılmadan hayata geçirilmesine ve şeffaflık ilkesine uyulmamasına olduğunu vurguladı.

“Fırsat eşitliği çerçevesinde ihaleye çıkılmalı, yerli firmalarımıza da bu ihaleye katılabilme hakkı tanınmalıydı” diyen KTSO, projenin stratejik, hukuki, teknik ve ekonomik sakıncalar taşıdığını belirtti.

Kamu kaynaklarının kullanılacağı böylesine önemli projelerde tüm süreçlerin açıklıkla yürütülmesi gerektiğini ifade eden Oda, yerli özel sektörün projeye dahil edilmesinin zorunlu olduğuna dikkat çekti.

Açıklamada ayrıca, “Her zaman yerli üretimi ve yatırımcıyı desteklediğini söyleyen ülke yöneticileri, bu projeyle tam tersine bir yaklaşım sergilemiştir. Yasalarımıza aykırılığı da bulunan bu protokolün iptal edilip, şeffaf bir şekilde ihaleye çıkılması en doğru politika olacaktır” denildi.