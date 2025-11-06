“Fiber optik protokolüne dayalı hiçbir düzenleme halkın onayı alınmadan yürürlüğe konulamaz”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Salahi Şahiner, Fiber Dönüşüm Protokolü’ne dayalı hiçbir düzenlemenin, şeffaf hesap verilebilirlik sağlanmadan, halkın onayı alınmadan yürürlüğe konulamayacağını belirtti.

Şahiner yaptığı yazılı açıklamada, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın, fiber optik protokolüyle ilgili yaptığı basın açıklamasında gizlediği gerçekler olduğunu söyleyerek, bunun tam anlamıyla “kötü yazılmış ve kötü oynanmış bir tiyatro” olduğunu ifade etti.

Bir şirketin zengin edilmesi için halkın cebine göz dikildiğini iddia eden Şahiner, “İnsanlarımız fakirleşirken, yerli iş insanlarımız iflas ediyor, pırıl pırıl gençlerimiz göçe zorlanıyor ve devleti devlet yapan kurumlarımız yabancı sermayenin çantacısı konumuna getiriliyor” dedi.

Arıklı’nın bakan sıfatı ile halka doğru bilgi vermek yerine, kamuoyunu bilinçli biçimde yanılttığını vurgulayan Şahiner, “Bu protokol, iki devlet arasında imzalanmış teknik bir iş birliği protokolü değildir, bedelini kuruşu kuruşuna bu ülkede yaşayan insanlara ödetecek tarihi bir peşkeştir” şeklinde konuştu.

Protokolün içeriğine de değinen Şahiner, “yerli iş insanlarının 30 milyon dolara yapabileceği bir işin, 130 milyon dolara Türk Telekom üzerinden yapılacakmış gibi gösterileceğini” kaydetti.

Protokolün, Türk Telekom, 25 yıl boyunca devlete sadece yüzde 5 kar payı verecek şekilde düzenlendiğini ifade eden Şahiner, Türk Telekom’un "cebinden tek kuruş çıkmadan, yapımında emeği ve yatırımı bulunmayan hatlardan yıllık milyonlarca dolar kira ve ses geliri elde edeceğini belirtti.

İlgili şirketin çalışma izni harcı, gelir vergisi, gümrük vergisi gibi yerli "sermayenin ödediği tüm vergilerden muaf tutulacağını" kaydeden CTP Milletvekili Şahiner, “Bir yılda bitecek” sözünün bir aldatmaca olduğunu, yıllar sonra bile altyapının tamamlanmayacağını ve şirkete hiçbir yaptırım uygulanamayacağını söyledi.

“Evinin önünden fiber kablo geçmesi halinde, vatandaşlar 25 yıl boyunca fahiş fiyatlarla fiber internet kullanmak zorunda bırakılacak ve alternatif teknolojilerden hizmet alma hakları fiilen ortadan kaldırılacaktır” diyen Şahiner, şunları kaydetti:

“100 Mbit internet fiyatı 25 yıl boyunca 18 $ + yüzde 20 KDV + yüzde 10 özel iletişim vergisi biçiminde sabitlendirilecek ve bu fiyatın Türk Telekom tarafından serbestçe belirlenmesinin önü açılacaktır.”

“Bu saldırıya karşı susmayacağız”

Türk Telekom’un cebinden para çıkmaması için Telekomünikasyon Dairesi’nin altyapısı, üstyapısı ve boş arazilerinin şirketlerin hizmetine sunulacağını ifade eden Şahiner, “Sonuç olarak internet hizmeti sağlayan onlarca yerli firma sistem dışına itilecek; binlerce genç mühendisimiz, teknisyenimiz işsiz kalacaktır” ifadelerini kullandı.

Bunun bir ekonomik yıkım planı; bir peşkeş olduğunu kaydeden Şahiner, “Halkımıza, yerli girişimcilerimize, gençlerimize ve kamusal çıkarlarımıza yapılan bu saldırıya karşı susmayacağız. Bu protokole dayalı hiçbir düzenleme, şeffaf hesap verilebilirlik sağlanmadan, halkın onayı alınmadan yürürlüğe konulamaz” şeklinde görüş bildirdi.