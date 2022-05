Festivale LBO ve Othello Çok Sesli Korosu’yla müthiş kapanış

Murat OBENLER

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’nin organize ettiği 17. Uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali dün gece KPKD Othello Poliphonik (Çok Sesli) Korosu ve Lefkoşa Belediye Orkestrası’nın birlikte verdikleri konser ile kapandı. Şef Oskay Hoca yönetiminde ve Aram Masis Gözbek’in de konuk şefliğinde sahne alan LBO ve Othello Çok Sesli Korosu, Kıbrıs halk müziği ve caz, blues ve film müziklerinden seçkin eserlerini icra ettiler. 16 Nisan akşamı KKTC CSO Konseri ile başlayan ve Telsim ana sponsorluğunda gerçekleşen festival birçok önemli konsere ev sahipliği yaparken konserin kapanışında LBO ile Othello Çok Sesli Koro muhteşem performanslarıyla adanın Kuzey ve Güney’inden Bellapais Manastırı’na gelen sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Kapanış konserine CTP Milletvekilleri Fikri Toros, Salahi Şahiner, Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, KKTC Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar ve bazı Telsim yöneticileri ve sanatseverler izledi.

Kıbrıs, Türkiye ve dünyadan eserleri başarıyla seslendirdiler

İki bölümde gerçekleşen konserde sırasıyla Erkek Karşılama 1,Mandıra, Sarhoş Zeybeği, Vaporum üç borulu,Sarı Zeybek,Al yemeni mor yemeni,Bir Gezi,Gopher mambo,Ay Doğar Ayan Ayan,Leymosun Türküsü,Bahcada Guzu,Dağlar ile Taşlar ile,Havva Molla,Porgy and Bess,Greensleeves,Stand by me,Autumn Leaves ve Keep Your Lamps adlı parçalar icra edilirken seyirciler koro ve orkestra üyelerini dakikalarca alkışladı.Koro alkışlar sonrasında bis de yaptı.

Konser sonrasında Dernek Başkanı ve Festival Direktörü Halil Kalgay her iki orkestranın yönetici ve şeflerine plaket ve Derneğin çıkarttığı “Ali Hoca Eserleri” CD takdim etti.

Kalgay: “Müzik evrensel bir dildir ve birleştiricidir. Dünya barışı böylesi güzellikleri paylaştığımız sürece çok daha kolay sağlanacaktır”

Kalgay yaptığı konuşmada “ 17. Festivali bu akşam muhteşem bir final konseri ile tamamlıyoruz. 12 farklı konserin yer aldığı bu yılki festivalimizde ülkemizden orkestra, koro, oda müziği toplulukları ve genç yeteneklerinin konserlerinin de yer alması bizleri ayrıca gururlandırıyor. Bu akşam salonu dolduran farklı dilleri konuşan farklı ülkelerden sanatseverlerin olduğunu biliyorum, müzik evrensel bir dildir ve birleştiricidir. Dünya barışının böylesi güzellikleri paylaştığımız sürece çok daha kolay sağlanacağına inanıyorum. Emeği geçen ve destekleyen herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunarız.” dedi.