Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Avrupa Birliği zirvesi kapsamında adaya gelen uluslararası basın kuruluşlarıyla temaslarını sürdürerek, Kıbrıslı Türklerin çözüm yönündeki kararlılığını ve mevcut statükonun yarattığı riskleri gündeme taşımaya devam ediyor.

TDP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyesi Kemal Baykallı, Alman ZDF Televizyonu ve İspanya Ulusal Radyosu’na verdiği mülakatlarda, Kıbrıs’ta çözümün yalnızca ada halkları için değil, bölge güvenliği ve işbirliği açısından da zorunlu olduğunu ifade etti.

“Statüko risk üretiyor”

Baykallı, Kıbrıs sorununun çözümünün ertelenmesinin bölgedeki gerilimleri artırabileceğine dikkat çekerek, şunları kaydetti:

“Kıbrıslı Türkler çözüm için kararlıdır. Donmuş gibi görünen sorunların birer birer sıcak çatışmalara dönüştüğü bir coğrafyada, Kıbrıs’taki mevcut durum hem Kıbrıslılar hem Avrupa Birliği hem de bölge ülkeleri açısından ciddi riskler barındırmaktadır. Uluslararası toplum çözüm çabalarına daha güçlü destek vermelidir.”

“Federal çözüm dışındaki yaklaşımlar süreci zayıflatıyor”

Baykallı, çözüm modeline ilişkin olarak ise iki toplumun siyasi eşitliğine dayanan federal çözüm dışında geliştirilen yaklaşımların sürece zarar verdiğini vurguladı.

“Schengen süreci yeni riskler doğurabilir”

Baykallı, Güney Kıbrıs’ın Schengen bölgesine dahil olma girişimlerine de değinerek, bunun yeni siyasi sonuçlar doğurabileceğine işaret etti:

“Kıbrıs’ın çözüm olmadan bölünmüş şekilde Avrupa Birliği’ne üye olmasının yarattığı sorunlar ortadayken, Güney Kıbrıs’ın Schengen’e dahil olma çabası Yeşil Hat’ı AB’nin dış sınırı haline getirme riski taşımaktadır. Bu durumu muhataplarımıza açık şekilde anlatıyoruz.”

“Yeni geçiş kapıları artık zorunluluktur”

Geçiş kapılarına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Baykallı, mevcut durumun sürdürülemez olduğunu belirtti.

“İlk geçiş kapısının açılmasının 23. yılında, yeni geçiş noktalarının açılması bir tercih değil zorunluluktur. İnsanları saatlerce bekletmek, günlük yaşamı zorlaştırmak kabul edilemez. Bu konuda adım atamayan liderlikler kendi toplumlarında da güvensizlik yaratmaktadır.”

TDP, uluslararası temaslarını sürdüreceğini ve Kıbrıslı Türklerin çözüm iradesini her platformda dile getirmeye devam edeceğini vurguladı.