Fatoş Ünal ‘Juju’ görevden alındı!

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Parti Meclisi, Merkez Yönetim Kurulu ve ilçe başkanları, bugün gerçekleştirdikleri ortak toplantıda; Lefkoşa, Girne ve Gazimağusa Kadın Kolları Başkanlıklarına ilişkin mahkeme süreçleri ile seçimlerin yenilenmesi gerekliliği değerlendirildi.

Seçim süreçleri tamamlanıncaya kadar görev yapacak geçici başkan atamaları yapıldı.

Parti tarafından yazılı yapılan açıklamada Lefkoşa Kadın Kolları Başkanı Nükte Olgun’un görevden alınarak, eski bakanlardan ve Parti Meclisi ile MYK üyesi Şerife Ünverdi’nin Lefkoşa Kadın Kolları Başkanı olarak görevlendirildiği açıklandı. Girne Kadın Kolları Başkanı Fatma Ünal’ın yerine Parti Meclisi ve MYK üyesi Özge Kardana Atlı, Gazimağusa Kadın Kolları Başkanları Yeşim Ünsalan Sefer ile Sevim Özdemir’in yerine ise Parti Meclisi Üyesi Ayşe Demir’in görevlendirildiği belirtildi.

Yapılan açıklamada, partinin tüm yetkili organlarının, Genel Başkan ve Başbakan Ünal Üstel’in liderliğine, vizyonuna ve yürüttüğü kararlı çalışmalara tam destek verilmesi yönünde oybirliğiyle karar aldığı bildirildi.

“Tüzük ve yönetmeliklerine aykırı söylem veya eylemlerde bulunanlara disiplin süreçlerinin başlatılmasına karar verildi”

Ayrıca, parti tüzük ve yönetmeliklerine aykırı söylem veya eylemlerde bulunan kişiler hakkında, sıfatlarına bakılmaksızın gerekli disiplin süreçlerinin başlatılmasına karar verildi.