Eziç, “Vergi Onur Ödülü”ne layık görüldü

Restoran işletmeciliği ve catering sektöründe 2024 yılı kurumlar vergisini en fazla beyan eden Eziç Chicken Bar Ltd., Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) tarafından “Vergi Onur Ödülü”ne layık görüldü.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, topluma değer katmayı, gelişmeyi ve standartları her geçen gün yükseltmeyi hedefleyen Eziç’in bu ödülle onurlandırılmasından memnuniyet duyduğu belirtildi.

Eziç tarafından yayınlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Topluma değer katmayı, gelişmeyi ve standartlarımızı her geçen günde artırmayı hedeflediğimiz bu yolculukta bizleri onore eden KTTO yönetimine, bu ödülde emeği olan tüm personelimize ve misafirlerimize teşekkür ediyoruz"