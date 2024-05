Ette “rant” kokusu

Aygün Bahar ÖKMEN

Hükümetin, “ihalesiz şekilde ithal edilecek donmuş et” kararından ne hayvancı ne de kasaplar memnun oldu, her iki taraf da “ranta” işaret etti, kasaplar dün eylem yaparken, hayvancılar ise Pazartesi günü sokağa inmeye hazırlanıyor…

Kasaplar Birliği Başkanı Raşit Şenkaya, “Kararda etin TÜK tarafından ithal edileceği söyleniyor. Ancak aldığımız duyumlar, hükümetin bazı özel firmalarla ithal konusunu görüştüğü yönünde” dedi, Kasaplar Birliği olarak ithalat taleplerinin “donmuş et” olmadığını belirtti.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, donmuş şekilde getirilecek etin, “üç beş soğuk hava deposu olan işletme” haricinde kimseye faydası olmayacağını söyledi, “birkaç kişiye fazladan rant sağlamaya çalışıyorlar” dedi.

YENİDÜZEN’e açıklamalarda bulunan Kasaplar Birliği Başkanı Raşit Şenkaya, “Bizim talebimiz eğer et ithal edilecekse, bu ürünün Kasaplar Birliği üzerinden dağıtılması ve ürünün donmuş olmamasıydı” derken, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, “Dondurulmuş et ithalatı birkaç tüccara rant sağlamak için yapılan bir oyundur” şeklinde konuştu.

Kasaplar Birliği Başkanı Raşit Şenkaya, “Normalde bize açıklanan; ithal etin Bakanlar Kurulu kararı ile Toprak Ürünleri üzerinden geleceği idi. Ancak bizim şu anda aldığımız duyumlar çeşitli firmalarla görüşüldüğü yönünde. Bizim talebimiz ise; eğer böyle bir şey olacaksa, bu Kasaplar Birliği üzerinden dağıtılması idi. Buna yönelik bir cevap almadık” dedi.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları etin ithal edilmesi konusuna topyekun karşı olduklarını anımsattı. Naimoğulları, “Bunu eylem gerekçesi olarak da ortaya koyduk” dedi.

Naimoğulları, “Ne için yapıyorlar bunu? Üç beş tane soğuk hava deposu olan dükkâna, markete verilecek. Bu tamamen rant peşinde olunduğunu, birkaç kişiye daha fazla rant sağlanmaya çalışıldığını gösteriyor. Donmuş kıymanın ne tüketiciye bir faydası vardır ne de bize. Ne istediklerini de, neye izin verdiklerini de bilmiyor bunlar” şeklinde konuştu.

Kasaplar Birliği Başkanı Raşit Şenkaya:

“Talebimiz ürünün Kasaplar Birliği üzerinden dağıtılması ve ürünün donmuş olmaması”

Kasaplar Birliği Başkanı Raşit Şenkaya, Bakanlar Kurulu kararı ile kabul edilen dondurulmuş et ithalatı hakkında konuştu. Şenkaya, “Normalde bize açıklanan; ithal etin Bakanlar Kurulu kararı ile Toprak Ürünleri üzerinden geleceği idi. Ancak bizim şu anda aldığımız yorumlar çeşitli firmalarla görüşüldüğü yönünde. Bunlar yalnızca duyumlar. Emin değiliz. Fabrikalar ile ve bazı toptancılar ile görüşülüyor. Normalde açıklanan, etin Toprak Ürünleri kurumu üzerinden geleceği idi. Bizim talebimiz ise; eğer böyle bir şey olacaksa, bu Kasaplar Birliği üzerinden dağıtılması idi. Buna yönelik bir cevap almadık” dedi.

Şenkaya, “Biz bir buçuk aydır düşük fiyattan et satmamıza rağmen hayvancının fiyatı tekrar yükseltmesinden ve ithal et gelmediği sürece de kuzu eti fiyatının yükselişinin asla durmayacağını bilmemizden dolayı, ithalin bir şekilde gerçekleşmesi gerekiyor ancak dondurulmuş ürünlere karşıyız” şeklinde konuştu.

Durdu Özdeğirmenci – Kasap:

“Donmuş ürün ithaline karşıyız”

27 yıldır babasından kalma kasaplık işini yürüten Durdu Özdeğirmenci resmi gazetede yayımlanan kararın donmuş et ürünlerini kapsadığını anımsatarak “Biz donmuş ürün ithaline karşıyız. Halkımıza daha uygun fiyatlı et satabilmek için taze et ithal edilsin diyoruz. Ancak dondurulmuş ürünlere karşıyız. Şu anda dondurulmuş ürünler için resmi gazetede karar yayımlandı. Biz bunun savaşını veriyoruz. Donmuş ete verilen izne karşıyız” dedi.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları:

“Dondurulmuş et ithalatı birkaç tüccara rant sağlamak için yapılan bir oyundur”

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları etin ithal edilmesi konusuna topyekun karşı olduklarını anımsattı. Naimoğulları, “Bunu eylem gerekçesi olarak da ortaya koyduk” dedi.

Kamuoyuna ve hayvancıya neden dondurulmuş et ithalatına izin verildiğinin açıklanması gerektiğini savundu. Naimoğulları, bu kararın ardında rant beklentisi olduğunu ifade ederek, “Donmuş kıyma veya dondurulmuş dana kuşbaşı ne içindir? Bu ülkenin tarihinde dondurulmuş et ithal edilmesi görülmemiş şey. Ne için yapıyorlar bunu? Üç beş tane soğuk hava deposu olan dükkâna, markete verilecek. Bu tamamen rant peşinde olunduğunu, birkaç kişiye daha fazla rant sağlanmaya çalışıldığını gösteriyor. Donmuş kıymanın ne tüketiciye bir faydası vardır ne de bize. Ne istediklerini de, neye izin verdiklerini de bilmiyor bunlar” şeklinde konuştu.

Halkın güneyden et almasının bahane edildiğini ifade eden Naimoğulları, “Bütün bahane halkın güneyden et alması. Halk eğer güneye gidiyorsa ve fiyatlar yüksek olduğu için hayat pahalılığı ortaya çıkıyorsa, hayat pahalılığını düşürmeliler. Hayat pahalılığını, hayvancının maliyetlerini düşürmek için mücadele etmeliler. Halkın diğer maliyetlerini düşürmeye çalışmalılar” dedi.

Yapılanların bir oyundan ibaret olduğunu dile getiren Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı, “Bugün donmuş kıyma veya donmuş kuşbaşı gelse de bir şey değişmeyecek. Ne halk ucuza et yiyebilecek ne kasap bundan satış elde edebilecek… Bu tamamen birkaç tüccara rant için yapılan bir hamledir. Eylem nedenlerimizden biri de budur. Bu peşkeş çekmektir resmen. Bu ülkenin et ithalatına ihtiyacı yoktur” ifadelerine yer verdi.

“Halk güneyden et almasın istiyorsanız buradaki maliyetleri düşürürsünüz”

Naimoğulları, “Hangi et türünde pahalılık var?” diye sordu. Pahalılık olması için hayvan azlığı veya olan hayvanın ihtiyacı karşılamaması gerektiğini anımsatarak, ”Burada söz konusu olan ihtiyacın karşılanmaması değildir. Halk güneyden et alıyor, almasın, buradan alsın düşüncesi üzerinden hareket ediyorlar. Tamamen yanlış kararlarla… Halk güneye gitmesin istiyorsanız buradaki maliyetleri düşürürsünüz. Hayvancının daha çok üretebilmesi için onların maliyetlerini düşürürsünüz. Desteği doğru yere vermezseniz, üretim maliyetleri yükselir, üretim düşer” dedi.

“Kasaplar Birliği de ne istediğini bilmiyor”

Kasaplar Birliğinin de ne istediğini bilmediğini ifade eden Naimoğulları, “Şimdi ithal ete izin verildi, gene eylemdeler. Dondurulmuş et istemiyoruz canlı hayvan istiyoruz diyorlar. Toprak Ürünleri kurumunu yetkilendirdiler, Kasaplar Birliği buna karşı olduğunu söylüyor, canlı hayvan istediğini söylüyor. Peki, bu ülkede canlı hayvan yok mu? Canlı hayvan burada yetişmiyor mu? Bu ülkedeki hayvancı ne iş yapıyor?” şeklinde konuştu.