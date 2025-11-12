Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer tahliye oldu

Türkiye'de görevden alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer için ihaleye fesat karıştırma iddiasıyla tutuklu bulunduğu "Aziz İhsan Aktaş soruşturması" kapsamında tahliye edildi.

Gece saatlerinde cezaevinden çıkan Özer yaptığı ilk açıklamada "Özgürlüğün sevincini tam yaşayamıyorum. Yüreğimin yarısını içeride bıraktım. Başta İmamoğlu olmak üzere, Zeydan Karalar ve ilçe belediye başkanlarımız, bürokratlarımız ve diğer dostlarımız içerideler" dedi.

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasında görevden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında hazırlanan iddianame İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti.

Duruşma tarihi 27 Ocak 2026 olarak belirlendi.

Silivri'de görülecek dava aralıksız 20 Şubat'a kadar devam edecek.

Kararda sanıkların tutuklulukta geçirdikleri süre, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanma ihtimallerinin bulunması, mevcut delil durumu, tutuklama tedbirinin bu aşamada ölçülü olmayacağı dikkate alındı.

Sanıklara yurtdışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartı getirildi.

31 Mart 2024'teki yerel seçimlerde CHP'den seçilen Ahmet Özer "kent uzlaşısı" kapsamında DEM Parti'nin de desteklediği bir isimdi.